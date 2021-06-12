Напав посеред вулиці: у Краматорську чоловік намагався зґвалтувати 13-річну школярку

Нападника затримала поліція.

У Краматорську правоохоронці затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 13-річну дівчину.

Про це "Суспільному" розповіла речниця Краматорського районного управління поліції Валерія Осипець.

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Мати школярки звернулася до правоохоронців і повідомила про інциден. За її словами, дівчина йшла вулицею та розмовляла телефоном зі своєю подругою. У цей момент до неї підійшов незнайомий чоловік, затягнув углиб узбіччя та намагався зґвалтувати.

Школярка не вимкнула телефон. Подруга почула крики про допомогу і розповіла батькам. Саме вони відразу поїхали на місце інциденту. Нападник втік. Утім, правоохоронцям вдалося упіймати його завдяки прикметам, які назвала дівчина. Зловмисником виявився 51-річний житель Краматорська. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Як повідомлялося, у Житомирській області засудили на 12 років ув'язнення 35-річного жителя Коростеннського району за зґвалтування малолітньої дитини - його падчерки. Мати дівчинки поїхала на роботу і залишила трьох малолітніх дітей на свого співмешканця. Цим кривдник і скористався.

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