Напав посеред вулиці: у Краматорську чоловік намагався зґвалтувати 13-річну школярку

Нападника затримала поліція.
У Краматорську правоохоронці затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 13-річну дівчину.
Про це "Суспільному" розповіла речниця Краматорського районного управління поліції Валерія Осипець.
Мати школярки звернулася до правоохоронців і повідомила про інциден. За її словами, дівчина йшла вулицею та розмовляла телефоном зі своєю подругою. У цей момент до неї підійшов незнайомий чоловік, затягнув углиб узбіччя та намагався зґвалтувати.
Школярка не вимкнула телефон. Подруга почула крики про допомогу і розповіла батькам. Саме вони відразу поїхали на місце інциденту. Нападник втік. Утім, правоохоронцям вдалося упіймати його завдяки прикметам, які назвала дівчина. Зловмисником виявився 51-річний житель Краматорська. Йому загрожує до 15 років за ґратами.
Як повідомлялося, у Житомирській області засудили на 12 років ув'язнення 35-річного жителя Коростеннського району за зґвалтування малолітньої дитини - його падчерки. Мати дівчинки поїхала на роботу і залишила трьох малолітніх дітей на свого співмешканця. Цим кривдник і скористався.