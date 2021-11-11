Напав з мечем і завдав щонайменше 30 ударів: у Фінляндії судили чоловіка, який вбив українку у школі

Напав з мечем і завдав щонайменше 30 ударів: у Фінляндії судили чоловіка, який вбив українку у школі

Апеляційний суд залишив без змін вирок окружного суду.

У Фінляндії апеляційний суд Східної Фінляндії залишив без змін вирок суду першої інстанції і засудив до довічного ув'язнення 27-річного Джоела Отто Акусті Маріна, який зарізав 23-річну студентку з України у навчальному закладі.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Головний судовий розгляд у справі про напад на школу у жовтні 2019 року тривав чотири дні в суді. Апеляційний суд Східної Фінляндії підтримав рішення окружного суду Похйойс-Саво у справі про вбивство в школі Куопіо. Нападника на школу, 27-річного Джоела Маріна, засуджено до довічного ув'язнення.

Основною підставою для апеляції було те, що злочинець вважав себе винним меншою мірою у скоєному і що він не заслуговує пожиттєвого ув'язнення. У своїй скарзі обвинувачений стверджував, що через наявні засоби та спосіб вбивства для нього було неможливо вбити всіх присутніх у класі.

Апеляційний суд вважає, що всім присутнім у класі загрожувала реальна небезпека бути вбитими, коли злочинець атакував тісну класну кімнату із мечем. Вирок у справі про вбивство та 20 замахів на вбивство залишається чинним.

Подія сталася 1 жовтня 2019 року у бізнес-коледжі містечка Куопіо у Фінляндії. Нападник, студент школи, 25-річний фін Джоел Отто Акусті Марін, зайшов до приміщення вдень. Він дістав з мішка шаблю і напав на вчительку. Та намагалася втекти, а учні почали закидувати нападника стільцями. В результаті хлопець поранив 9-х людей.

Найбільше дісталося студентці з України, яка приїхала до Фінляндії з Харкова, Анні Ладозі. Нападник зарізав її шаблею. Хлопець завдав дівчині удару по горлу і вона впала, а потім близько 30 разів пронизав її бездиханне тіло.

"Анна просто в той момент виявилася поруч. Він напав на неї, вдарив шаблею по шиї, і вона впала. Тоді всі кинулися тікати. Одна дівчинка кинула в нападника стільцем, але це ненадовго його відволікло. Коли всі вибігли з класу, він став добивати Ганну, яка лежала на підлозі", - розповіла подруга дівчини.

Правоохоронці, які прибули на місце події, відкрили по нападнику вогонь: його вдалося поранити.

Як розповідає фінське видання Helsingin Sanomat, Джоел Марін був членом місцевого стрілецького клубу, був дуже замкнутим та дивним. Зі своїм сусідом по гуртожитку він за рік розмовляв тричі. За словами сусіда вбивці, Джоел Марін завжди ходив у чорному з капюшоном на голові і часто мовчав.

Анна Ладога навчалася у Харківському національному університеті ім. Каразіна і поїхала до Фінляндії до коханого - Мартіна Ладоги, який був родом із Естонії. Наприкінці літа 2019 року пара узаконила свої стосунки та мріяла про дітей.

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