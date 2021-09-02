Напав з ножем на перехожу: 15-річному підлітку з Рівного, який ледь не вбив жінку, обрали запобіжний захід

Хлопцю наділи електронний браслет і він перебуватиме під домашнім арештом.

У Рівному одному із 15-річних братів-близнюків, які напали з ножем на перехожу, обрали запобіжний захід у суді.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Рівненської області.

Сьогодні, 2 вересня, у міському суді Рівного розглядалося клопотання слідчого Рівненського районного управління поліції про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 15-річного підозрюваного у вчиненні нападу і завданні тілесних ушкоджень рівнянці.

Суддя обрав хлопцеві запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці із електронним засобом контролю.

Нагадаємо, що у Рівному двоє підлітків підстерегли самотню жінку на вулиці і вдарили її ножем у спину. Після цього зловмисники втекли з місця пригоди, а постраждалу ушпиталили до медзакладу.

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