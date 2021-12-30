Напередодні Нового року одесити штурмують супермаркети і спустошують полиці 

Люди почали купувати продукти на свята.
Напередодні новорічних свят в одеських супермаркетах почався справжній продуктовий ажіотаж.
В Одесі люди активно почали купувати продукти до новорічних свят. Кадри величезних черг у супермаркетах, на якому люди з повними візками вишикувалися до кас, показало місцеве видання 048.ua.
На знімках видно, як в гіпермаркеті скупчилося відразу кілька черг: люди вишикувалися на касах, біля банкоматів, в м'ясному відділі і біля холодильника з ковбасними виробами.
Перед Новим роком високим попитом у покупців, зазвичай, користуються продукти святкового столу і делікатеси.
Співробітники магазину ледве встигають розкладати на полиці продукти, як тут же їх змітають.
Раніше повідомлялося, що на Новий рік в Одесі погода буде морозною та сніжною.
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