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Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати Харків, але ми не злякаємося - Терехов

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати Харків, але ми не злякаємося - Терехов

Ворог знову обстріляв Харків / Фото: t.me/ihor_terekhov

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків, пошкодження зазнали будівлі у центрі міста.

Це не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси у Харкові

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов. 

"Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося - ми непереможні і незламні! Дякую всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів!", - додав він. 

Раніше повідомлялося, що у Харкові унаслідок атаки пошкоджень зазнали будівлі у центрі міста, є руйнування мереж водопостачання

Нагадаємо, ввечері 30 грудня російські війська завдали удару по Харкову.

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Дата публікації
Перегляди
20
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