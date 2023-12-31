Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати Харків, але ми не злякаємося - Терехов

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків, пошкодження зазнали будівлі у центрі міста.
Це не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси у Харкові.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.
"Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося - ми непереможні і незламні! Дякую всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів!", - додав він.
Раніше повідомлялося, що у Харкові унаслідок атаки пошкоджень зазнали будівлі у центрі міста, є руйнування мереж водопостачання.
Нагадаємо, ввечері 30 грудня російські війська завдали удару по Харкову.
Читайте також: