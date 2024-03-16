"Напередодні власного весілля": на фронті загинув 22-річний кінооператор

Чоловік служив аеророзвідником бригади "Азов".
На війні з російськими загарбниками загинув 22-річний український кінооператор Олесь Самчук.
Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України.
У повідомленні вказується, що Олесь минулого року закінчив вуз, а після цього вступив до лав Збройних сил України.
"Мав позивний "Каркаде". Загинув на Донецькому напрямку чотири дні тому – 11 березня", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що 19 березня у нього було заплановане весілля з коханою дівчиною.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на війні загинув відомий журналіст.
Крім того, ми раніше інформували, що на війні загинув актор Євген Світличний.
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