Напевно, залишилося після 2014 року: військових РФ, яких Путін відправив до України, годують протермінованими пайками (відео)

Напевно, залишилося після 2014 року: військових РФ, яких Путін відправив до України, годують протермінованими пайками (відео)

Військовий зауважує, що армійці РФ гинуть в Україні незрозуміло за що.

Російських солдат, яких Путін відправив нападати на Україну, годують протермінованими пайками. У деяких продуктів термін придатності яких закінчився ще 2015 року.

Про це інформує УНІАН.

"Якими дебілами треба бути вашим генералам, щоб постачати до своєї армії протерміновані продукти. Зараз лютий 2022 року, ви в Україні, ви гинете в Україні незрозуміло за що. Матері, заберіть своїх дітей назад до Росії, поки ми їх тут не побили, поки вони тут не згнили... Хлопці, йдіть додому, вас тут не чекали", - каже військовий на відео.