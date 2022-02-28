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Напевно, залишилося після 2014 року: військових РФ, яких Путін відправив до України, годують протермінованими пайками (відео)

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Напевно, залишилося після 2014 року: військових РФ, яких Путін відправив до України, годують протермінованими пайками (відео)

Associated Press

Військовий зауважує, що армійці РФ гинуть в Україні незрозуміло за що.

Російських солдат, яких Путін відправив нападати на Україну, годують протермінованими пайками. У деяких продуктів термін придатності яких закінчився ще 2015 року.

Про це інформує УНІАН.

"Якими дебілами треба бути вашим генералам, щоб постачати до своєї армії протерміновані продукти. Зараз лютий 2022 року, ви в Україні, ви гинете в Україні незрозуміло за що. Матері, заберіть своїх дітей назад до Росії, поки ми їх тут не побили, поки вони тут не згнили... Хлопці, йдіть додому, вас тут не чекали", - каже військовий на відео.

Російським солдатам роздали пайки зі строком придатності до 2015 року

Російським солдатам роздали пайки зі строком придатності до 2015 року

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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