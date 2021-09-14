Напилися горілки: у Рівненській області двох хлопчиків 11 та 12 років госпіталізували з алкогольним отруєнням

Напилися горілки: у Рівненській області двох хлопчиків 11 та 12 років госпіталізували з алкогольним отруєнням

Малолітніх пацієнтів забрала "швидка", а про подію повідомили поліцейських.

У Рівненській області двоє хлопчиків 11 та 12 років напилися горілки. Батькам довелося викликати "швидку", щоб неповнолітнім надали допомогу.

Про це інформує Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

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Інцидент стався у селі Дубно Сарненського району. За словами медиків, у хлопчиків відчувався різкий запах алкоголю та нетипова поведінка. Матір одного з них, яка викликала "швидку", розповіла, що діти випили горілки.

Лікарі встановили діагноз — гостре отруєння алкоголем. Малолітніх пацієнтів госпіталізували. Про подію повідомили поліцейських.

Нагадаємо, що у Рівному двоє підлітків підстерегли жінку на вулиці і вдарили її ножем у спину. Після цього зловмисники втекли з місця пригоди, а постраждалу ушпиталили до медзакладу.

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