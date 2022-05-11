Написали лист з помилками: пропагандисти Кремля заявили про введення до України польсько-литовського контингенту

Написали лист з помилками: пропагандисти Кремля заявили про введення до України польсько-литовського контингенту

Державна прикордонна служба України інформує, що пропагандисти Кремля вигадали історію про введення в Україну польсько-литовського контингенту.

Росія продовжує максимально спекулювати темою захоплення території України Польщею. Для цього вони не полінувалися написати вигаданого листа, щоправда з помилками.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Російські пропагандистські канали поширили лист, який, нібито, надійшов від Збройних Сил України на ім’я Голови Державної прикордонної служби України. Окрім цього, в листі пропагандисти допустили низку як граматичних помилок, так і тих, що стосуються українського кордону. Не виключено, що текст змісту листа на українську мову перекладали за допомогою онлай-перекладача", - зазначили у Генштабі.

У листі повідомляється, що від 22 по 24 травня в Україну зайдуть польсько-литовські миротворчі війська. У Генштабі заявили, що такий лист в Адміністрацію Державної прикордонної служби не надходив. Також, за наданою інформацією від Збройних Сил України, такий лист не створювався і не направлявся до прикордонного відомства.

"До того ж, в Україні подібне листування здійснюється лише через електронний документообіг. Але звідки це знати представникам відсталої країни-агресорки?", - потролили росіян в Генштабі.

Нагадаємо, що Росія відправляє на війну випускників училищ, а між генералами починається боротьба за переділ влади.

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