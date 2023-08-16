Написав у паспорті "Слава Україні!": прикордоннники затримали "найпатріотичнішого" росіянина 

Росіянин думав, що у такий спосіб його не депортують до РФ.
Українські прикордонники на Київщині затримали росіянина, який не хотів повертатися до своєї країни, і для цього у своєму паспорті написав лозунг "Слава Україні!".
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
У такий спосіб, як зазначають у ДПСУ, росіянин думав, що його не депортують до РФ.
"Слава Україні" прикрашає російський паспорт. Власника документа прикордонники зупинили на Київщині. Чоловік перевищив термін перебування в нашій країні, проте повертатися в росію не бажає та не підтримує її у війні проти України", - йдеться у дописі прикордонної служби.
Як повідомляли раніше у ДПСУ, на Закарпатті затримали двох втікачів від мобілізації.
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