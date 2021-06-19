Написав записку із текстом "Я вже не можу вам платити": з'явилися нові подробиці зникнення прикордонника в Одесі

Правоохоронці знайшли важливі докази: нотатки офіцера. Із них виявилося, що він грав у казино, і мав борги.

З'явилися нові подробиці у справі загадкового зникнення керівника штабу загону морської охорони Олексія Черткова, якого шукають від початку червня. Чоловік мав чималі борги, сварився із дружиною, а напередодні зникнення програв значну суму грошей у казино.

Які нові дані вдалося отримати слідчим — в ексклюзивному інтерв'ю керівника головного слідчого управління кореспонденту ТСН в сюжеті ТСН.19:30.

Олексія Черткова шукають уже 3-й тиждень. Вранці 1-го червня чоловік вийшов із дому на роботу. Утім в управлінні морської охорони офіцер так і не з'явився. Є інформація, що нараду, на яку їхав чоловік, скасували, і він повернувся додому. Дружина Черткова це спершу заперечувала, казала що чоловік дійсно повертався, але вона його не впустила. Із журналістами жінка була неговірка.

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Керівник головного слідчого управління розкрив ТСН деталі справи. Як він каже, слова дружини виявилися неправдою, Чертков у день зникнення додому таки приходив.

"Він повертався додому. Дружина спочатку сказала, що такого факту не було. Потім зі спеціалістом поліграфологом ми повторно провели допит і все ж таки встановили, знову ж таки з тими показами свідків, що він додому повертався і був конфлікт", - повідомив керівник головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, Чертков кордон не перетинав, а станом на 22:00 перебував в Одесі.

Востанє офіцера вулична камера зафіксувала пізно ввечері того ж 1 червня. З собою він мав тактичну сумку, у яку зібрав щонайменше особисті документи.

Версій зникнення кілька: і особисте життя, бо конфлікти за даними слідчих були; і професійна діяльність. Сім років тому, коли Росія окупувала Крим, Чертков залишивши на півострові усю рідню вирішив служити в Україні і перебрався до Одеси. Тут загін охороняє кордон від Криму до Дунаю. Після зникнення офіцера містом поповзли чутки - чи не повернувся чоловік додому - до окупованого Криму, і чи не прихопив із собою секретну інформацію, до якої мав доступ.

"Цей громадянин був не останньою людиною, саме свої структури. Тобто в нього був доступ до якось державної таємниці, тому саме правоохоронців і Службу безпеки також залучено до спільної слідчо-оперативної групи", - розповідає керівник головного слідчого управління.

Після зникнення правоохоронці обшукали робочий кабінет Черткова, виявили техніку з якої була видалена інформація і тепер відновлюють дані. Також знайшли важливі докази: нотатки офіцера. Із них виявляється: він грав у казино, і мав борги.

"Це звичайні такі вкладиші на яких він писав, в кого взяв в борг про конфлікт з дружиною... В одній із записок був такий напис, який ми зараз особливо не можемо зрозуміти: "Я більше не можу вам платити". Ну то така була записка", - каже Максим Цуцкірідзе.

З показів колег Черткова, останні пів року він займав значні суми коштів - десь близько 10.000$.

За день до свого зникнення поліція зафіксувала, що Чертков був в казино, програв велику суму коштів і також оперативним шляхом встановлено що зі свого банківського рахунку він також грав в казино онлайн, повідомив керівник головного слідчого управління Нацполіції.

Борги стають ще однією з багатьох версій причин зникнення офіцера. Де він зараз? Детальної інформації про теперішні слідчі дії у поліції не розголошують, лише кажуть - нині ретельно перевіряють усіх знайомих Черткова, зокрема тих, в кого він міг оселитися. Також з'ясовують, кому саме він написав записку із текстом "Я вже не можу вам платити".

Новини України: загадкове зникнення прикордонника в Одесі – слідство дізналося про борг в казино

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