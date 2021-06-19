Написав записку із текстом "Я вже не можу вам платити": з'явилися нові подробиці зникнення прикордонника в Одесі

Правоохоронці знайшли важливі докази: нотатки офіцера. Із них виявилося, що він грав у казино, і мав борги.
З'явилися нові подробиці у справі загадкового зникнення керівника штабу загону морської охорони Олексія Черткова, якого шукають від початку червня. Чоловік мав чималі борги, сварився із дружиною, а напередодні зникнення програв значну суму грошей у казино.
Які нові дані вдалося отримати слідчим — в ексклюзивному інтерв'ю керівника головного слідчого управління кореспонденту ТСН в сюжеті ТСН.19:30.
Олексія Черткова шукають уже 3-й тиждень. Вранці 1-го червня чоловік вийшов із дому на роботу. Утім в управлінні морської охорони офіцер так і не з'явився. Є інформація, що нараду, на яку їхав чоловік, скасували, і він повернувся додому. Дружина Черткова це спершу заперечувала, казала що чоловік дійсно повертався, але вона його не впустила. Із журналістами жінка була неговірка.
Керівник головного слідчого управління розкрив ТСН деталі справи. Як він каже, слова дружини виявилися неправдою, Чертков у день зникнення додому таки приходив.
"Він повертався додому. Дружина спочатку сказала, що такого факту не було. Потім зі спеціалістом поліграфологом ми повторно провели допит і все ж таки встановили, знову ж таки з тими показами свідків, що він додому повертався і був конфлікт", - повідомив керівник головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, Чертков кордон не перетинав, а станом на 22:00 перебував в Одесі.
Востанє офіцера вулична камера зафіксувала пізно ввечері того ж 1 червня. З собою він мав тактичну сумку, у яку зібрав щонайменше особисті документи.
Версій зникнення кілька: і особисте життя, бо конфлікти за даними слідчих були; і професійна діяльність. Сім років тому, коли Росія окупувала Крим, Чертков залишивши на півострові усю рідню вирішив служити в Україні і перебрався до Одеси. Тут загін охороняє кордон від Криму до Дунаю. Після зникнення офіцера містом поповзли чутки - чи не повернувся чоловік додому - до окупованого Криму, і чи не прихопив із собою секретну інформацію, до якої мав доступ.
"Цей громадянин був не останньою людиною, саме свої структури. Тобто в нього був доступ до якось державної таємниці, тому саме правоохоронців і Службу безпеки також залучено до спільної слідчо-оперативної групи", - розповідає керівник головного слідчого управління.
Після зникнення правоохоронці обшукали робочий кабінет Черткова, виявили техніку з якої була видалена інформація і тепер відновлюють дані. Також знайшли важливі докази: нотатки офіцера. Із них виявляється: він грав у казино, і мав борги.
"Це звичайні такі вкладиші на яких він писав, в кого взяв в борг про конфлікт з дружиною... В одній із записок був такий напис, який ми зараз особливо не можемо зрозуміти: "Я більше не можу вам платити". Ну то така була записка", - каже Максим Цуцкірідзе.
З показів колег Черткова, останні пів року він займав значні суми коштів - десь близько 10.000$.
За день до свого зникнення поліція зафіксувала, що Чертков був в казино, програв велику суму коштів і також оперативним шляхом встановлено що зі свого банківського рахунку він також грав в казино онлайн, повідомив керівник головного слідчого управління Нацполіції.
Борги стають ще однією з багатьох версій причин зникнення офіцера. Де він зараз? Детальної інформації про теперішні слідчі дії у поліції не розголошують, лише кажуть - нині ретельно перевіряють усіх знайомих Черткова, зокрема тих, в кого він міг оселитися. Також з'ясовують, кому саме він написав записку із текстом "Я вже не можу вам платити".