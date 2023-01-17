Написав заяву на 2-3 дні: як українці мемами відреагували на звільнення Арестовича з ОП (фото, відео)

У вівторок, 17 січня, Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента. Він неодноразово втрапляв у скандали через свої висловлювання. Остання зі скандальних заяв була щодо ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

На звільнення Арестовича вже відреагували українці та придумали низку мемів. ТСН.ua зібрала найкращі з них.

Так, українці пригадали старе відео Арестовича, в якому він жартував, що митиме машини, коли його звільнять з Апарату Офісу президента України. Відтак українці швидко "знайшли" для нього роботу.

Арестович когда-то шутил про новую работу. В этом году мечты сбываются. pic.twitter.com/A8wXKWmXtu — Andrey Razgulyaev (@RuslanZp21) January 17, 2023

Також користувачі соціальних мереж пригадали коронну фразу колишнього радника ОП про "2-3 дні", пожартувавши, що він написав заяву на звільнення лише на 2-3 дні.

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Фото із відкритих джерел

Звільнення Арестовича з ОП

Вранці 17 січня Арестович повідомив у Мережі, що написав заяву про звільнення з посади. Пізніше стало відомо, що керівниця Апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала наказ про його звільнення.

Останння зі скандальних заяв, після якої Арестович звільнився, була щодо ракетного удару Росії по будинку у Дніпрі. Коментуючи атаку росіян по Дніпру, він у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним заявив, що на будівлю впала вже збита силами ППО ворожа ракета. Повітряні сили спростували цю заяву, наголосивши, що ЗСУ не мають засобів для збиття ракети Х-22, якою було завдано удару.

ТСН.ua зібрала всі подробиці гучної справи.

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