Напівоголеним сховався в авто: дружина хотіла вивезти чоловіка-ухилянта за кордон (відео)

Прикордонники в пункті пропуску "Лужанка", що на кордоні із Угорщиною, виявили папівголого чоловіка в ніші для запасного колеса виявили. У такий спосіб він намагався втекти за кордон, щоб його не мобілізували.

Відео опублікувала Державна прикордонна служба України.

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За даними ДПСУ, перевозила українця його цивільна вагітна дружина-іноземка. Одним правопорушенням парочка не обмежилася, тому ще й влаштувала скандал. Вгамовувати їх довелося співробітникам поліції. На рішення правоохоронців евакуювати BMW жінка реагувала різнобічно – то кидалася під його колеса, то втікала, куди очі бачать.

Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність, а чоловік поки що - у пункті тимчасового тримання.

Як повідомляли раніше, на Київщині розкрито схему зняття ухилянтів з військового обліку.

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