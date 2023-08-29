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Напівоголеним сховався в авто: дружина хотіла вивезти чоловіка-ухилянта за кордон (відео)

Напівоголеним сховався в авто: дружина хотіла вивезти чоловіка-ухилянта за кордон (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1752
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Напівоголеним сховався в авто: дружина хотіла вивезти чоловіка-ухилянта за кордон (відео)

Чоловік-ухилянт. ФОТО: скрин із відео

Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність.

Прикордонники в пункті пропуску "Лужанка", що на кордоні із Угорщиною, виявили папівголого чоловіка в ніші для запасного колеса виявили. У такий спосіб він намагався втекти за кордон, щоб його не мобілізували.

Відео опублікувала Державна прикордонна служба України.

За даними ДПСУ, перевозила українця його цивільна вагітна дружина-іноземка. Одним правопорушенням парочка не обмежилася, тому ще й влаштувала скандал. Вгамовувати їх довелося співробітникам поліції. На рішення правоохоронців евакуювати BMW жінка реагувала різнобічно – то кидалася під його колеса, то втікала, куди очі бачать.

Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність, а чоловік поки що - у пункті тимчасового тримання.

Як повідомляли раніше, на Київщині розкрито схему зняття ухилянтів з військового обліку.

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Дата публікації
Перегляди
1752
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