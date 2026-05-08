"Напівпорожні установки": Ігнат заявив про критичний дефіцит ракет до Patriot та IRIS-T

Юрій Ігнат

Україна стикається з дефіцитом ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, NASAMS та IRIS-T через інтенсивні російські обстріли та складнощі з постачанням озброєння, що призвело до виснаження запасів і часткової нестачі боєкомплекту в підрозділах ППО.

Про це під час інтерв’ю у телеефірі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, передає «Укрінформ».

«Сьогодні ми опинилися „на голодному пайку“ щодо ракет через певні проблеми з постачанням. Представники Повітряних сил постійно працюють і на Рамштайні, і в інших переговорних групах, де доводиться просити навіть по кілька — 5-10 — ракет до систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T та інших, оскільки витрати боєприпасів є дуже великими», — сказав він.

За словами Ігната, значні витрати боєкомплекту пов’язані з інтенсивними російськими атаками впродовж зимового періоду. Він зазначив, що Україна пережила 15 великих масованих обстрілів енергетики, через що наявні запаси ракет потребують термінового поповнення.

Також Ігнат звернув увагу на зростання глобального попиту на системи ППО та боєприпаси через конфлікт на Близькому Сході.

«Сьогодні пускові установки, які перебувають у складі певних підрозділів і батарей, напівпорожні — це ще м’яко кажучи. Вони мають обмежену кількість ракет, але вони повинні бути», — наголосив він.

Юрій Ігнат додав, що командування змушене розосереджувати наявні сили та ракети між регіонами, аби забезпечити хоча б мінімальний рівень захисту по всій території країни. Водночас Ігнат підкреслив, що українські військові мають унікальний досвід використання сучасних систем ППО, дронів-перехоплювачів та винищувачів F-16 в умовах повномасштабної війни.

