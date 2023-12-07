Напився і голим вистрибнув з вікна: у Києво-Печерській лаврі буянив монах УПЦ МП – журналістка

За словами журналістки, напередодні монах УПЦ МП цілу ніч пиячив та намагався потрапити до кімнат інших насельників Лаври.

У Київо-Печерській лаврі п'яний монах УПЦ МП в оголеному вигляді вистрибнув з вікна другого поверху на сніг.

Про це у Facebook повідомила журналістка Ірина Федорів з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За її словами, інцидент трапився 6 грудня. Монах Володимир голий вистрибнув з другого поверху лаврського корпусу №99. Священнослужитель МП залишився живий. Його доправили до лікарні.

Федорів стверджує, що напередодні монах цілу ніч пиячив та намагався потрапити до інших насельників Лаври.

"За уточненими даними, зазначений насельник Києво-Печерської лаври страждає періодичними нервово-психічними розладами, пов’язаними з надмірним вживанням алкоголю. Бригада швидкої медичної допомоги викликалась не через травми, а через стан і вигляд вказаного монаха. Наразі керівництво монастиря приховує реальні обставини та надало вказівки моназу не розголошувати їх перед медичними працівниками і співробітниками поліції", – йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження інциденту з монахом поки що немає.

Зауважимо, попри те, що Києво-Печерська лавра перейшла до ПЦУ, представники Московського патріархату незаконно продовжують утримувати декілька корпусів та храмів на території Нижньої лаври, не допускаючи туди комісію Мінкульту.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові священник УПЦ МП вкусив військового.

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