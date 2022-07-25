Напився і "відключився": неподалік Житомира грабіжник заснув за прилавком магазину разом з накраденим

У неділю, 24 липня, у селищі Черняхові, що неподалік Житомира, виявили 46-річного крадія, який спав з награбованим за прилавком крамниці. Злодія, який заснув, помітив власник магазину по камерах спостереження.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

"Подія сталась уночі 24 липня. Власник торговельного закладу повідомив правоохоронців, що в його зачиненому магазині перебуває невідомий. Поліцейські групи реагування застали у приміщенні чоловіка, який… заснув за прилавком з краденими речами", - розповідають правоохоронці.

Про чоловіка, який потрапив незаконно і перебуває в крамниці, власник торговельного закладу дізнався із камерах відеоспостереження.

Як виявили правоохоронці, які виїхали на місце події, у приміщенні було пошкоджене металопластикове вікно, а всередині справді перебував чоловік, який спав за прилавком.

За словами власника крамниці, з каси зникли гроші, а з прилавків деякі ліцензовані товари.

"Під час огляду у 46-річного жителя селища, сон якого несподівано потурбували правоохоронці, і виявили викрадене. За зовнішнім виглядом чоловік явно перебував у стані сп’яніння.До того ж, алкоголь він вочевидь вживав і в самому магазині", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

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