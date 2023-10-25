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Напився й відкрив вогонь проти "своїх": окупант розповів про "трагічний" інцидент в армії РФ

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Напився й відкрив вогонь проти "своїх": окупант розповів про "трагічний" інцидент в армії РФ

Перехоплення української розвідки / Фото: ГУР Міноборони

Традиційно, росіянин перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Окупант розповів про свого товариша по службі, який відкрив вогонь проти "своїх". У такий спосіб ексв'язень намагався помститися "ментам" із так званої "ДНР".

Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило ГУР МО.

Окупант напився і відкрив вогонь проти "своїх"

Окупант напився і відкрив вогонь проти "своїх"

Чудово помстився 

Російський військовий поділився цікавою історією про свого друга, який пішов воювати і "чудить" на фронті. Так, йому лише хотіли молодшого сержанта дати. Як шкода, що просування кар'єрними сходами не вдалося.

"А вони понапивалися і з великокаліберного кулемета відкрили вогонь, але не в бік укропів, а в бік своїх. Там, де ментівський батальйон чи що", – пояснив співрозмовник.

Мовляв, він 20 років відсидів і все життя ненавидить "ментів". У такий спосіб, здалося військовому, можна чудово помститися.

Раніше один із російських солдатів розповів про знущання з українських військових. Він пишається, що тепер вміє "різати голову по спіралі". Крім того, цинічно додає, що під час цього процесу вони "кличуть маму російською мовою".

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Дата публікації
Перегляди
1581
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