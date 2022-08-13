Напився і зарізав дружину на очах дітей: на Буковині засудили 40-річного чоловіка

Свідками трагедії стали троє маленьких дітей. Чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі.



Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

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"Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримали обвинувачення стосовно буковинця, який вбив свою дружину (ч. 1 ст. 115 КК України). Громадянина засуджено до 12 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.



За результатами судового розгляду встановлено та доведено, що наприкінці січня цього року, 40-річний житель села Вали Вижницького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки, наніс своїй дружині не менше 9 ножових поранень.

Убивав дружину у присутності трьох малолітніх дітей (2011, 2015 та 2021 років народження).

Раніше стало відомо, що в Черкасах під час застілля чоловік завдав товаришеві близько 30 ножових поранень. Останній помер у лікарні.

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