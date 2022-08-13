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Напився і зарізав дружину на очах дітей: на Буковині засудили 40-річного чоловіка

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Напився і зарізав дружину на очах дітей: на Буковині засудили 40-річного чоловіка

Фото: Associated Press

У селі Вали Вижницького району буковинець жорстоко вбив свою дружину.

Свідками трагедії стали троє маленьких дітей. Чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

"Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримали обвинувачення стосовно буковинця, який вбив свою дружину (ч. 1 ст. 115 КК України). Громадянина засуджено до 12 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

За результатами судового розгляду встановлено та доведено, що наприкінці січня цього року, 40-річний житель села Вали Вижницького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки, наніс своїй дружині не менше 9 ножових поранень.

Убивав дружину у присутності трьох малолітніх дітей (2011, 2015 та 2021 років народження).

Раніше стало відомо, що в Черкасах під час застілля чоловік завдав товаришеві близько 30 ножових поранень. Останній помер у лікарні.

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