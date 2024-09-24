"Напився": мер Острога перепросив за п'яну бійку і російські пісні на День пам'яті захисників

Мер Острога 50-річний Юрій Ягодка публічно перепросив за свою поведінку, а саме п'яну бійку з місцевою жителькою та російську пісню "Ой цветет калина в поле у ручья" в День пам'яті захисників України 29 серпня.

Про це Ягодка написав у Facebook.

Майже через місяць Юрій Ягодка "усвідомив суспільне обурення", про що і написав у соцмережі.

"Так, моя провина в тому, що, кажучи по-простому, – напився. Моя провина в тому, що вів себе так, як не личить міському голові, не личить публічній людині і не личить чоловіку... Це не є виправданням, бо жодна втома, моральний тиск чи провокації не виправдовують те, що сталось. Прошу вибачення у тих, хто голосував за мене на виборах у 2020 році, і у тих – хто не голосував", – написав Юрій Ягодка.

Проте мер Острога попросив дотримуватись законодавства та дочекатися наступних виборів.

Що сталося: подробиці скандалу з мером Острога

Інцидент у місті Острог Рівненської області стався 29 серпня 2024 року, в День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

58-річна місцева активістка Людмила Франковська звернулася до правоохоронців щодо її побиття міським головою Юрієм Ягодкою. За словами жінки, близько 18:00 29 серпня вона проходила повз місцеву бібліотеку, де розташований Центр культури та дозвілля, і почула звідти російську музику. Жінка зайшла до приміщення, щоб зробити зауваження, і виявила там нетверезого, за її словами, Юрія Ягодку.

Як писали журналісти сайту новин "Про Рівне", посилаючись на власні джерела, Юрій Ягодка з заступницями співав російську пісню "Ой цветет калина в поле у ручья".

Після зауваження і короткої розмови чиновник начебто відреагував агресивно та накинувся на жінку з кулаками. Відтак потерпіла написала заяву за фактом завдавання їй тілесних ушкоджень.

Як уточнили у пресслужбі поліції, слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Посадовцеві загрожує до 850 гривень штрафу або виправні роботи.

Мер Острога Юрій Ягодка / Фото: Юрій Ягодка

Що відомо про мера Острога

Юрій Ягодка був обраний головою Острозької громади від політичної партії "Пропозиція" 2020 року.

Свою карʼєру посадовець розпочинав у комерційних банках України.

Від 2005-го до 2010 року був депутатом Острозької районної ради, від 2007-го до 2010-го працював головою Острозької районної державної адміністрації, а 2015 року став сільським головою Розвазької сільської ради. Від 26 липня 2019 року Юрій Ягодка був заступником Острозького міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Нагадаємо, скандальний український нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік за кордон під час війни. Він незаконно перетнув державний кордон і тепер перебуває в Румунії.

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