"Напився": мер Острога перепросив за п'яну бійку і російські пісні на День пам'яті захисників

Юрій Ягодка попросив дотримуватись законодавства та дочекатися наступних виборів.
Мер Острога 50-річний Юрій Ягодка публічно перепросив за свою поведінку, а саме п'яну бійку з місцевою жителькою та російську пісню "Ой цветет калина в поле у ручья" в День пам'яті захисників України 29 серпня.
Про це Ягодка написав у Facebook.
Майже через місяць Юрій Ягодка "усвідомив суспільне обурення", про що і написав у соцмережі.
"Так, моя провина в тому, що, кажучи по-простому, – напився. Моя провина в тому, що вів себе так, як не личить міському голові, не личить публічній людині і не личить чоловіку... Це не є виправданням, бо жодна втома, моральний тиск чи провокації не виправдовують те, що сталось. Прошу вибачення у тих, хто голосував за мене на виборах у 2020 році, і у тих – хто не голосував", – написав Юрій Ягодка.
Проте мер Острога попросив дотримуватись законодавства та дочекатися наступних виборів.
Що сталося: подробиці скандалу з мером Острога
Інцидент у місті Острог Рівненської області стався 29 серпня 2024 року, в День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
58-річна місцева активістка Людмила Франковська звернулася до правоохоронців щодо її побиття міським головою Юрієм Ягодкою. За словами жінки, близько 18:00 29 серпня вона проходила повз місцеву бібліотеку, де розташований Центр культури та дозвілля, і почула звідти російську музику. Жінка зайшла до приміщення, щоб зробити зауваження, і виявила там нетверезого, за її словами, Юрія Ягодку.
Як писали журналісти сайту новин "Про Рівне", посилаючись на власні джерела, Юрій Ягодка з заступницями співав російську пісню "Ой цветет калина в поле у ручья".
Після зауваження і короткої розмови чиновник начебто відреагував агресивно та накинувся на жінку з кулаками. Відтак потерпіла написала заяву за фактом завдавання їй тілесних ушкоджень.
Як уточнили у пресслужбі поліції, слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Посадовцеві загрожує до 850 гривень штрафу або виправні роботи.
Що відомо про мера Острога
Юрій Ягодка був обраний головою Острозької громади від політичної партії "Пропозиція" 2020 року.
Свою карʼєру посадовець розпочинав у комерційних банках України.
Від 2005-го до 2010 року був депутатом Острозької районної ради, від 2007-го до 2010-го працював головою Острозької районної державної адміністрації, а 2015 року став сільським головою Розвазької сільської ради. Від 26 липня 2019 року Юрій Ягодка був заступником Острозького міського голови з питань діяльності виконавчих органів.
Нагадаємо, скандальний український нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік за кордон під час війни. Він незаконно перетнув державний кордон і тепер перебуває в Румунії.
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