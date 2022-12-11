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Наплів про сказ, шалених шавок і токсичну слину: "головного аватара Росії" Медведєва знову понесло про Україну

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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Наплів про сказ, шалених шавок і токсичну слину: "головного аватара Росії" Медведєва знову понесло про Україну

Фото: Getty Images

Медведєв знову погрожує Заходу зброєю.

Колишній президент Росії, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв видав нову маразматичну заяву щодо ворогів РФ з усіх сторін і наскільки Росії складно.

Про це він нашкрябав з самого ранку сьогодні, 11 грудня, у своєму телеграм-каналі.

"Псевдоукраїнські шалені шавки з російськими прізвищами, захлинаючись своєю токсичною слиною, заявляють, що їхній ворог розташований у межах Росії, із Заходу до Владивостока. Сказ не лікується. Нам набагато складніше – наш ворог окопався не лише у Київській губернії нашої рідної Малоросії. Він у Європі, Північній Америці, Японії, Австралії, Новій Зеландії і в низці інших місць, що присягнули сучасним нацистам", - написав "запасний президент РФ".

Він вкотре наголосив, що через все вище сказане, РФ нарощує виробництво найпотужніших засобів ураження, зокрема ті, що ґрунтуються на нових принципах.

Нагадаємо, що раніше Медведєва вже несло "про підсвинків, псарню, слину і прилипал". В своєму опусі до Дня народної єдності він намагався пояснити, за що воює Росія.

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Дата публікації
Перегляди
1124
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