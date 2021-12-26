"Наполеон" і страви "як у дитинстві": чим годуватимуть на Новий рік українських військових на фронті

"Наполеон" і страви "як у дитинстві": чим годуватимуть на Новий рік українських військових на фронті

Кухарі бригад вже розробили святкове меню для українських захисників.

Вже за кілька днів світ святкуватиме новий, 2022-й рік. За столом зберуться як на мирній території України, так планують святкувати Новий рік і наші військові на передовій.

Чим пригощатимуть українських захисників та що буде у новорічному меню, розповідають на сторінці ООС в Мережі.

"Війна війною, а свята на передовій ніхто не відміняв! Але, на відміну від багатьох, мрії військових більш прозаїчні - кожен з них хоче, щоб в прийдешньому році в Україні зацарював мир, щоб побратими та посестри повернутися додому живі і здорові, а ще - скуштувати страви, які б створили святковий настрій як в дитинстві", - йдеться в повідомленні.

Як розповіла кухар батальйону однієї з механізованих бригад, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС, вона вже знає, що готуватиме до святкового столу.

"Буде кілька видів салатів. Наші хлопці і дівчата в плані святкового столу консерватори - замовили страви " як у дитинстві" - олів'є, оселедця під шубою, "мімозу". Тому буду задовольняти їхні гастрономічні примхи, тим більше продукти з каталогу дозволяють приготувати це все. Навіть салат з крабовими паличками буде - отримали і цей делікатес", - розповідає жінка.

Вона зазначає, що основними стравами буде запечене м'ясо, котлети та смажена риба, а також в меню будуть перепічки з картоплею та капустою.

Деякі військовослужбовці поділилися з журналістами, що мріють про домашній Наполеон, а ті передали їхні побажання кухару.

"Взагалі не проблема! Все необхідне маємо - борошно, масло, молоко, яйця! Буде хлопцям Наполеон! Але нікому не говоріть - це буде сюрприз!", - сказала Ольга.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 25 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 26 грудня.

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