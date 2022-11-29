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5 напоїв світу, які варто спробувати і якими можна зігрітися на Новий рік

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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562
Час на прочитання
3 хв
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5 напоїв світу, які варто спробувати і якими можна зігрітися на Новий рік

Гарячі напої на Новий рік

Рецепти гарячих напоїв, які готують в різних країнах світу і які зігріють навіть, якщо Новий рік буде холодним, без світла та тепла, читайте в матеріалі ТСН.ua

У кожній країні чай і каву готують по-різному. Крім цих напоїв є ще багато інших, які можуть не лише зігріти, а й  покращити настрій. Ділимося рецептами деяких з них

Як приготувати гарячий шоколад як у Франції

Інгредієнти: 

  • плитка шоколаду, 
  • 300 мл молока,
  • 1 ст.л коричневого цукру.

Приготування:

  • Натріть шоколад не терці, або просто його поламайте. 
  • Нагрійте молоко 
  • Додайте шоколад до молока, перемішайте до розчинення. 
  • Проваріть 3-5 хв, додайте цукор. 

Як приготувати глінтвейн як у Німеччині

Інгредієнти:

  • пляшка сухого червоного вина,
  • апельсин та яблуко,
  • 3 волоських горіхи,
  • 2 палички кориці.
  • гвоздика,
  • 3 горошини духмяного перцю,
  • трішечки мускатного горіха,
  • пів чайної ложки імбиру,
  • зірочка бадьяну.

Приготування:

  • Всі інгредієнти змішайте в каструлі,  в тому числі нарізані апельсин та яблуко. Горіхи подрібніть і також додайте. 
  • Нагрійте суміш на маленькому вогні 10-15 хв, не доводьте до кипіння. 
  • Одразу ж розливайте в келихи та зігрівайтесь.

Як приготувати грог як у Британії

Інгредієнти:

  • пів літра води,
  • лимон,
  • 100 г рому або коньяку,
  • паличка кориці,
  • 2 зірочки гвоздики,
  • одна столова ложка меду.

Приготування:

  • Закип’ятіть воду з корицею та гвоздикою, проваріть 5-7 хв та зніміть з вогню.
  • Додайте коньяк чи ром, сік половини лимона та мед, розмішайте. 

Як приготувати гарячий сидр як у США

Зауважимо, що яблучний сидр в Америці п'ють гарячим зі прянощами.

Інгредієнти:

  • півтора літра яблучного соку,
  • апельсин,
  • одна столова ложка цукру,
  • кориця в паличках, гвоздика, духмяний перець, аніс,
  • 200 мл коньяку за бажанням.

Приготування:

  • Сік нагрівайте на невеликому вогні.
  • Додайте спеції: 3-4 палички кориці, три зірочки анісу, 5 горошин перцю, 7-8 шт. гвоздики та цедру апельсина.
  • Сік апельсина також додайте в суміш.
  • Доведіть суміш до кипіння й проваріть 10-15 хв. Дайте настоятися ще 10 хв.
  • Процідіть напій, за бажання додайте алкоголь.

Як приготувати чай як у Марокко

Інгредієнти:

  • зелений чай, з розрахунку 4 столові ложки на 1 л води,
  • пучок свіжої м’яти,
  • одна столова ложка тростинного цукру,
  • кардамон, гвоздика, бадьян.

Приготування:

  • Закип’ятити воду
  • Додати чай, проваріть кілька хвилин.
  • Додайте м’яту, спеції. За бажанням додайте паличку кориці, цедру апельсина чи кілька частинок лайма.

Як приготувати пунш як в Індії

Інгредієнти:

  • 100 г темного рому,
  • 500 мл червоного вина,
  • 500 мл води,
  • 1 ст.л чорного чаю,
  • 2 апельсини,
  • 4 зірочки гвоздики,
  • 5 шт. кардамону,
  • 2-3 палички кориці,
  • 100 г цукру або меду.

Приготування:

  • Закип’ятіть воду, додайте чай та цукор і проваріть.
  • Додайте вино, кардамон, корицю та нарізаний кільцями апельсин.
  • Додавайте ром і доведіть до кипіння. Проваріть на невеликому вогні 10-15 хв.
  • Процідіть через сито та одразу подавайте. Прикрасьте кільцями апельсина чи яблука та паличками кориці.

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Дата публікації
Перегляди
562
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