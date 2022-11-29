5 напоїв світу, які варто спробувати і якими можна зігрітися на Новий рік

Рецепти гарячих напоїв, які готують в різних країнах світу і які зігріють навіть, якщо Новий рік буде холодним, без світла та тепла, читайте в матеріалі ТСН.ua

У кожній країні чай і каву готують по-різному. Крім цих напоїв є ще багато інших, які можуть не лише зігріти, а й покращити настрій. Ділимося рецептами деяких з них

Як приготувати гарячий шоколад як у Франції

Інгредієнти:

плитка шоколаду,

300 мл молока,

1 ст.л коричневого цукру.

Приготування:

Натріть шоколад не терці, або просто його поламайте.

Нагрійте молоко

Додайте шоколад до молока, перемішайте до розчинення.

Проваріть 3-5 хв, додайте цукор.

Як приготувати глінтвейн як у Німеччині

Інгредієнти:

пляшка сухого червоного вина,

апельсин та яблуко,

3 волоських горіхи,

2 палички кориці.

гвоздика,

3 горошини духмяного перцю,

трішечки мускатного горіха,

пів чайної ложки імбиру,

зірочка бадьяну.

Приготування:

Всі інгредієнти змішайте в каструлі, в тому числі нарізані апельсин та яблуко. Горіхи подрібніть і також додайте.

Нагрійте суміш на маленькому вогні 10-15 хв, не доводьте до кипіння.

Одразу ж розливайте в келихи та зігрівайтесь.

Як приготувати грог як у Британії

Інгредієнти:

пів літра води,

лимон,

100 г рому або коньяку,

паличка кориці,

2 зірочки гвоздики,

одна столова ложка меду.

Приготування:

Закип’ятіть воду з корицею та гвоздикою, проваріть 5-7 хв та зніміть з вогню.

Додайте коньяк чи ром, сік половини лимона та мед, розмішайте.

Як приготувати гарячий сидр як у США

Зауважимо, що яблучний сидр в Америці п'ють гарячим зі прянощами.

Інгредієнти:

півтора літра яблучного соку,

апельсин,

одна столова ложка цукру,

кориця в паличках, гвоздика, духмяний перець, аніс,

200 мл коньяку за бажанням.

Приготування:

Сік нагрівайте на невеликому вогні.

Додайте спеції: 3-4 палички кориці, три зірочки анісу, 5 горошин перцю, 7-8 шт. гвоздики та цедру апельсина.

Сік апельсина також додайте в суміш.

Доведіть суміш до кипіння й проваріть 10-15 хв. Дайте настоятися ще 10 хв.

Процідіть напій, за бажання додайте алкоголь.

Як приготувати чай як у Марокко

Інгредієнти:

зелений чай, з розрахунку 4 столові ложки на 1 л води,

пучок свіжої м’яти,

одна столова ложка тростинного цукру,

кардамон, гвоздика, бадьян.

Приготування:

Закип’ятити воду

Додати чай, проваріть кілька хвилин.

Додайте м’яту, спеції. За бажанням додайте паличку кориці, цедру апельсина чи кілька частинок лайма.

Як приготувати пунш як в Індії

Інгредієнти:

100 г темного рому,

500 мл червоного вина,

500 мл води,

1 ст.л чорного чаю,

2 апельсини,

4 зірочки гвоздики,

5 шт. кардамону,

2-3 палички кориці,

100 г цукру або меду.

Приготування:

Закип’ятіть воду, додайте чай та цукор і проваріть.

Додайте вино, кардамон, корицю та нарізаний кільцями апельсин.

Додавайте ром і доведіть до кипіння. Проваріть на невеликому вогні 10-15 хв.

Процідіть через сито та одразу подавайте. Прикрасьте кільцями апельсина чи яблука та паличками кориці.

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