5 напоїв світу, які варто спробувати і якими можна зігрітися на Новий рік

Рецепти гарячих напоїв, які готують в різних країнах світу і які зігріють навіть, якщо Новий рік буде холодним, без світла та тепла, читайте в матеріалі ТСН.ua
У кожній країні чай і каву готують по-різному. Крім цих напоїв є ще багато інших, які можуть не лише зігріти, а й покращити настрій. Ділимося рецептами деяких з них
Як приготувати гарячий шоколад як у Франції
Інгредієнти:
- плитка шоколаду,
- 300 мл молока,
- 1 ст.л коричневого цукру.
Приготування:
- Натріть шоколад не терці, або просто його поламайте.
- Нагрійте молоко
- Додайте шоколад до молока, перемішайте до розчинення.
- Проваріть 3-5 хв, додайте цукор.
Як приготувати глінтвейн як у Німеччині
Інгредієнти:
- пляшка сухого червоного вина,
- апельсин та яблуко,
- 3 волоських горіхи,
- 2 палички кориці.
- гвоздика,
- 3 горошини духмяного перцю,
- трішечки мускатного горіха,
- пів чайної ложки імбиру,
- зірочка бадьяну.
Приготування:
- Всі інгредієнти змішайте в каструлі, в тому числі нарізані апельсин та яблуко. Горіхи подрібніть і також додайте.
- Нагрійте суміш на маленькому вогні 10-15 хв, не доводьте до кипіння.
- Одразу ж розливайте в келихи та зігрівайтесь.
Як приготувати грог як у Британії
Інгредієнти:
- пів літра води,
- лимон,
- 100 г рому або коньяку,
- паличка кориці,
- 2 зірочки гвоздики,
- одна столова ложка меду.
Приготування:
- Закип’ятіть воду з корицею та гвоздикою, проваріть 5-7 хв та зніміть з вогню.
- Додайте коньяк чи ром, сік половини лимона та мед, розмішайте.
Як приготувати гарячий сидр як у США
Зауважимо, що яблучний сидр в Америці п'ють гарячим зі прянощами.
Інгредієнти:
- півтора літра яблучного соку,
- апельсин,
- одна столова ложка цукру,
- кориця в паличках, гвоздика, духмяний перець, аніс,
- 200 мл коньяку за бажанням.
Приготування:
- Сік нагрівайте на невеликому вогні.
- Додайте спеції: 3-4 палички кориці, три зірочки анісу, 5 горошин перцю, 7-8 шт. гвоздики та цедру апельсина.
- Сік апельсина також додайте в суміш.
- Доведіть суміш до кипіння й проваріть 10-15 хв. Дайте настоятися ще 10 хв.
- Процідіть напій, за бажання додайте алкоголь.
Як приготувати чай як у Марокко
Інгредієнти:
- зелений чай, з розрахунку 4 столові ложки на 1 л води,
- пучок свіжої м’яти,
- одна столова ложка тростинного цукру,
- кардамон, гвоздика, бадьян.
Приготування:
- Закип’ятити воду
- Додати чай, проваріть кілька хвилин.
- Додайте м’яту, спеції. За бажанням додайте паличку кориці, цедру апельсина чи кілька частинок лайма.
Як приготувати пунш як в Індії
Інгредієнти:
- 100 г темного рому,
- 500 мл червоного вина,
- 500 мл води,
- 1 ст.л чорного чаю,
- 2 апельсини,
- 4 зірочки гвоздики,
- 5 шт. кардамону,
- 2-3 палички кориці,
- 100 г цукру або меду.
Приготування:
- Закип’ятіть воду, додайте чай та цукор і проваріть.
- Додайте вино, кардамон, корицю та нарізаний кільцями апельсин.
- Додавайте ром і доведіть до кипіння. Проваріть на невеликому вогні 10-15 хв.
- Процідіть через сито та одразу подавайте. Прикрасьте кільцями апельсина чи яблука та паличками кориці.
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