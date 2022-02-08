Напоїла горілкою і зарубала сокирою: в Одеській області жінка позбулася ненависного чоловіка 

Зловмисниця не могла пробачити старі образи.
В Одеській області 56-річна жінка настільки зненавиділа на рік молодшого від себе чоловіка, з яким прожила все життя і виховала трьох спільних дітей, що вирішила його вбити.
Про це повідомили у поліції регіону.
Заздалегідь придбавши дві пляшки горілки, зловмисниця напоїла потерпілого, дочекалася, коли він засне, а тоді розбила йому сокирою голову, замотала в ковдру і вносі на тачці вивезла на сусідню земельну ділянку.
Скривавлене тіло односельця виявив вранці власник обійстя і сповістив про це в поліцію. Правоохоронці за лічені години з’ясували, хто вчинив вбивство. Жінка не стала приховувати своєї провини і заявила: помстилася чоловікові за всі образи, що заподіяв впродовж життя.
Зловмисницю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Миколаївській області чоловік задушив подушкою співмешканку, а тіло вивіз долісу, де поховав.
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