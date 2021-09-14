Напоїли, зґвалтували і вивезли за село: через смерть 16-річної дівчини під Полтавою судитимуть її трьох знайомих

Напоїли, зґвалтували і вивезли за село: через смерть 16-річної дівчини під Полтавою судитимуть її трьох знайомих

Наразі прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно трьох молодих людей.

У Полтавській області на лаві підсудних опинилося троє підлітків Їх судитимуть за зґвалтування та залишення у небезпеці їхньої подруги.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.

Прокуратурою скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 15-річного жителя Кременчуцького району, якому інкримінують зґвалтування 16-річної дівчини.

Також судитимуть 20-річного юнака і 17-річну дівчину з м. Горішні Плавні. Їх обвинувачують у неповідомленні про небезпечний для життя стан дитини до швидкої. Через що дівчина померла внаслідок алкогольного отруєння, набряку головного мозку та токсичної енцефалопатії.

Окрім цього, юнак обвинувачується у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність та підбуренні неповнолітнього до вчинення дій сексуального характеру (ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, 29 квітня цього року 16-річна дівчина відпочивала разом зі знайомими у с. Бреусівка Кременчуцького району. Скориставшись безпорадним станом неповнолітньої, викликаним алкогольним сп’янінням, потерпілу було зґвалтовано та у подальшому вивезено за село, де її тіло уранці наступного дня на узбіччі дороги виявили перехожі та повідомили правоохоронців.

Наразі двоє підозрюваних перебувають під вартою, дівчині обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

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