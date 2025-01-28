Направлення на ВЛК тепер можна отримати онлайн: що зміниться для військовозобов'язаних

Передусім опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію.

В Україні запровадили нову систему електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК). Тепер громадяни, які підлягають військовому обліку, зможуть отримати направлення без черг у територіальних центрах комплектування (ТЦК).

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо “зелене світло” електронним направленням на ВЛК для військовозобов’язаних", – сказав він.

За словами Шмигаля, людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+.

Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров анонсував запровадження електронних ВЛК. Він вважає, що такий крок дозволить створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони.

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