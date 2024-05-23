Направлення військ до України: посол розповіла, яка позиція у країн НАТО

Після заяви президент Франції Емануеля Макрона про потенційну готовність надіслати війська до України за певних умов, генеральний секретар НАТО констатував, що в Альянсі немає відповідного консенсусу, до цього там не готові. Він також згадав, що українська сторона не зверталася з проханням розмістити війська НАТО на своїй території.

Про це розповіла представниця України при НАТО, посол Наталія Галібаренко, пише "Укрінформ".

Країни НАТО висловлюють різні позиції

Як стверджує посол, є країни, які кажуть, що вони принципово готові ухвалювати рішення про направлення своїх військовослужбовців. Це станеться, наприклад, якщо буде рішення на рівні НАТО. Інші зазначають, що навіть без рішення НАТО вони готові розглянути цю ініціативу, але якщо це будуть не збройні підрозділи, а, умовно, інструктори.

"До речі, питання щодо скерування в Україну західних інструкторів ми не раз порушували перед членами Альянсу. Тому що ефективність тренування багато у чому залежить від того, де тренування відбувається географічно. Нам би дуже хотілося, щоб ці інструктори проводили відповідне тренування й навчання на території України. Хай це буде, умовно кажучи, ближче до нашого західного кордону, але на нашій території", – зауважує політикиня.

Це могло б спростити дуже багато логістичних питань. Тому ця дискусія продовжується.

"Ця війна зруйнувала багато табу серед наших західних союзників", – резюмувала Галібаренко.

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