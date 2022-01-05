Наприкінці січня на дітей від 6 місяців до 6 років чекає обов'язкове щеплення від поліомієліту

Це стосується малюків, які не не отримали потрібні щеплення від поліомієліту вчасно або отримали їх із порушенням Національного календаря профілактичних щеплень

В Україні дітей віком від 6 місяців до 6 років, не щеплених від поліомієліту вчасно, будуть вакцинувати наприкінці січня 2022 року.

Дітей планово щепитимуть інактивованою поліовакциною (ІПВ), повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Після завершення цього раунду буде проведено три тури додаткової імунізації дітей до 6 років оральною поліовакциною (ОПВ).

"Поліомієліт загрожує величезній кількості невакцинованих та не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю. Єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є щеплення. Я закликаю батьків негайно перевірити, чи зробили вони всі щеплення своїм дітям", – заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він радить батькам дітей, які пропустили одне або обидва щеплення, звернутись до педіатра чи сімейного лікаря.

У Міністерстві стурбовані ситуацією із щеплення дітей від цього недугу, адже восени вже спостерігався спалах поліомієліту, тоді у 20 дітей на Рівненщині й Закарпатті виявили поліовірус.

Нагадаємо, поліомієліт — це гостре вірусне захворювання, яке може спричинити параліч і навіть смерть. Симптоми поліо залежать від того, чи уражає вірус центральну нервову систему. Однак зазвичай його носії спочатку не мають симптомів, або плутають їх із ГРВІ, тому поліомієліт буває важко діагностувати. Ця хвороба не лікується, але від неї можна вберегтися за допомогою вакцини. Відповідно до плану, вакцинація проти поліомієліту передбачена для нещеплених дітей до 6 років.

Щеплення можна зробити у державних медичних закладах безоплатно, наголошують у МОЗ.

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