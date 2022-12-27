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Напруженість між Сербією та Косово та провали росіян під Бахмутом: головні новини ночі 27 грудня

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Напруженість між Сербією та Косово та провали росіян під Бахмутом: головні новини ночі 27 грудня

Фото: Associated Press

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Головні новини ночі 27 грудня:

  • Окупанти планують депортацію жителів Енергодару — ЦНС. Читати далі –>
  • У Німеччині оголосили про завершення пандемії коронавірусу. Читати далі –>
  • Росія кидає на захоплення Бахмута всі сили, але не може оточити місто — Маляр. Читати далі –>
  • Генерал США пояснив, чому насправді Росія не хоче мирних переговорів. Читати далі –>
  • Сербія привела свої війська у підвищену боєготовність. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1800
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