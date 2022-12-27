Напруженість між Сербією та Косово та провали росіян під Бахмутом: головні новини ночі 27 грудня

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Головні новини ночі 27 грудня:
- Окупанти планують депортацію жителів Енергодару — ЦНС. Читати далі –>
- У Німеччині оголосили про завершення пандемії коронавірусу. Читати далі –>
- Росія кидає на захоплення Бахмута всі сили, але не може оточити місто — Маляр. Читати далі –>
- Генерал США пояснив, чому насправді Росія не хоче мирних переговорів. Читати далі –>
- Сербія привела свої війська у підвищену боєготовність. Читати далі –>
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