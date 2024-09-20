Напруженість на Близькому Сході: українців евакуювали з Сирії (фото, відео)

До України повертаються четверо наших громадян.
Через загострення ситуації на Близькому Сході з території Сирії було евакуйовано українських громадян.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Евакуацію вдалося провести завдяки спільній роботі фахівців ГУР МО та Міністерства закордонних справ України.
“Внаслідок спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян – троє жінок та одна дитина”, – йдеться у повідомленні.
В ГУР Міноборони наголосили, що Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували.
Раніше повідомлялося, що в четвер, 19 вересня, армія Ізраїлю почала завдавати масованих авіаційних ударів по цілях на півдні Лівану – сусідньої з Сирією країни.
Нагадаємо, 3 серпня українське МЗС та ГУР Міноборони організували евакуацію 30 громадян України з Лівану через погіршення безпекової ситуації в цій країні.
Читайте також: