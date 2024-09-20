Напруженість на Близькому Сході: українців евакуювали з Сирії (фото, відео)

Через загострення ситуації на Близькому Сході з території Сирії було евакуйовано українських громадян.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Евакуацію вдалося провести завдяки спільній роботі фахівців ГУР МО та Міністерства закордонних справ України.

“Внаслідок спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян – троє жінок та одна дитина”, – йдеться у повідомленні.

З території Сирії було евакуйовано 4 українських громадян / Фото: ГУР Міноборони

В ГУР Міноборони наголосили, що Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували.

Нагадаємо, 3 серпня українське МЗС та ГУР Міноборони організували евакуацію 30 громадян України з Лівану через погіршення безпекової ситуації в цій країні.

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