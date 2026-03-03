Напилася енергетиків: на Прикарпатті 18-річна матір до смерті побила немовля

На Прикарпатті 18-річну дівчину затримали за вбивство 7-місячного сина

Реклама

На Прикарпатті 18-річна дівчина до смерті побила власного 7-місячного сина. Усе сталося після вживання алкоголю та енергетиків — плач дитини викликав у матері напад агресії.

Про це передають поліція Івано-Франківської області та Офіс генпрокурора.

Трагедія сталася вдосвіта 2 березня 2026 року в селі Задністрянське Бурштинської територіальної громади на Івано-Франківщині.

Реклама

За словами правоохоронців, напередодні вночі жінка вживала слабоалкогольні напої. Вона випила чотири банки енергетичного напою та перебувала в одній кімнаті з немовлям. Уночі, коли дитина почала плакати, у неї виник напад агресії і вона декілька разів ударила сина долонею по голові, після чого знову лягла спати.

Вранці 48-річна бабуся та 80-річна прабабуся, які перебували в іншій кімнаті, помітили, що дитина не дихає, і викликали швидку допомогу. Хлопчик помер до приїзду медиків. Спочатку мати пояснювала, що дитина нібито захлинулася сумішшю, а тілесні ушкодження — наслідок падіння.

Водночас судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма з крововиливами під м’яку мозкову оболонку, набряком та стисненням головного мозку. За висновком експертів, такі ушкодження не могли бути отримані внаслідок випадкового падіння.

Молоду мати затримано. Їй готують клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дівчині загрожує до 10 років позбавлення волі.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в Одесі у сміттєвому баку знайшли тіло немовляти.