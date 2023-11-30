Нарада у Запоріжжі, будівництво фортифікацій та захист населення: головне зі звернення Зеленського

Сьогодні, 30 листопада, Володимир Зеленський провів важливі наради у Запоріжжі. Там він поспілкувався з військовими – генералами Олександром Тарнавським, Едуардом Москальовим, Сергієм Литвиновим та іншими.

Про це повідомив український президент у своєму зверненні.

Зеленський на незвичній локації - дві важливі наради 30 листопада

Важливі теми

Як наголосив президент, вагома увага приділяється напрямкам, де потрібно посилитися й прискоритися з будівництвом фортифікаційних споруд:

Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині;

Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Куп'янськ – Лиман, вся Харківщина;

Сумщина, Чернігівщина;

Київська, Рівненська область, а також Волинь;

Херсонська область.

За словами головнокомандувачі, були доповіді обласних влад, усіх відповідних військових керівників, міністра оборони Рустема Умєрова, генерала Олександра Павлюка. Також обговорили:

залучення ресурсів, мотивацію, зокрема приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. "Пріоритет очевидний. Вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів", – сказав Зеленський.

ті потреби, щодо яких будемо працювати з партнерами для посилення наших захисних ліній. "Окрема увага – це будівництво укриттів у школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатись принаймні у змішаному форматі – і офлайн також", – відзначив він.

Традиційно, президент подякував усім та кожному, хто докладає зусиль, аби ми щодня ставали на крок ближчими до перемоги.

"Слава всім нашим героям, хто зараз у бою! Слава потужному українському народу! Слава Україні!", – підсумував лідер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський отримав новий титул від Politico.

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