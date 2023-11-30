Нарада у Запоріжжі, будівництво фортифікацій та захист населення: головне зі звернення Зеленського

Потужний спротив ЗСУ та українського народу російській навалі триває.
Сьогодні, 30 листопада, Володимир Зеленський провів важливі наради у Запоріжжі. Там він поспілкувався з військовими – генералами Олександром Тарнавським, Едуардом Москальовим, Сергієм Литвиновим та іншими.
Про це повідомив український президент у своєму зверненні.
Важливі теми
Як наголосив президент, вагома увага приділяється напрямкам, де потрібно посилитися й прискоритися з будівництвом фортифікаційних споруд:
- Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині;
- Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Куп'янськ – Лиман, вся Харківщина;
- Сумщина, Чернігівщина;
- Київська, Рівненська область, а також Волинь;
- Херсонська область.
За словами головнокомандувачі, були доповіді обласних влад, усіх відповідних військових керівників, міністра оборони Рустема Умєрова, генерала Олександра Павлюка. Також обговорили:
- залучення ресурсів, мотивацію, зокрема приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. "Пріоритет очевидний. Вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів", – сказав Зеленський.
- ті потреби, щодо яких будемо працювати з партнерами для посилення наших захисних ліній. "Окрема увага – це будівництво укриттів у школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатись принаймні у змішаному форматі – і офлайн також", – відзначив він.
Традиційно, президент подякував усім та кожному, хто докладає зусиль, аби ми щодня ставали на крок ближчими до перемоги.
"Слава всім нашим героям, хто зараз у бою! Слава потужному українському народу! Слава Україні!", – підсумував лідер.
Нагадаємо, Володимир Зеленський отримав новий титул від Politico.
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