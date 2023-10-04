Нарада з Будановим та хороші новини для України: Зеленський про результати візиту на Харківщину

Президент України Володимир Зеленський у середу, 4 жовтня, провів нараду з керівником української розвідки Кирилом Будановим.

Про це Зеленський повідомив на сторінці у телеграм-каналі.

Як повідомив глава держави, крім наради з Будановим, були й інші.

"Про хороші речі для України – дещо важливе в безпекових питаннях нам вдалося. Деталі – пізніше", - наголосив він.

Також за словами президента, на селекторі була доповідь керівника СБУ щодо протидії колаборантам.

"Та й узагалі є за що подякувати нашим хлопцям зі Служби безпеки сьогодні. Важливі операції, а головне – результативні. Молодці", - похвалив сьогоднішні наради Зеленський.

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Також відбулася нарада з урядовцями.

"У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам та людям, які втратили будинки. Є робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об’єктів енергетики. Щодо таких питань доручив підготувати детальний звіт", - наголосив Зеленський.

Він резюмував, що Україні потрібно більше систем ППО перед зимою.

"І зараз, до речі, очікуємо певні рішення від наших партнерів. Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими", - каже Зеленський.

Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Харківської області на передову. Наступного дня він провів наради з військовими та місцевою владою.

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