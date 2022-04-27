Нарахування пенсій 2022 року: на українців чекають нові виплати

Нарахування нових пенсій 2022 року: хто може чекати на виплати / Pexels

Відтепер в Україні члени сімей тих осіб, які зникли безвісти через війну, можуть отримати пенсію в разі втрати годувальника. Читайте в матеріалі ТСН.ua, хто може її отримати та як це зробити.

Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики України. Наразі від 24 лютого 2022 року в Україні зниклими безвісти вважаються понад 2 тисячі осіб.

Кого вважають зниклим безвісти

Згідно з законом України "Про правовий статус осіб, які зникли безвісти", члени сімей таких осіб можуть подати заяву про розшук родича до поліції. Саме з дати подання такої заяви людина вважається такою, що зникла безвісти.

Хто буде отримувати пенсію в разі втрати годувальника

Через місяць з дати внесення інформації про зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань члени її сім'ї отримують право на пенсію в разі втрати годувальника. Виплати можуть отримувати:

діти особи, яка зникла безвісти, віком до 18 років;

діти такої особи віком від 18 до 23 років, які наразі навчаються за денною формою навчання (до його закінчення);

діти такої особи віком до 23 років, які є сиротами;

батьки, чоловік/дружина особи, якщо вони досягли пенсійного віку чи є особами з інвалідністю;

чоловік/дружина (в разі відсутності одно з батьків - дідусь чи бабуся, брат або сестра годувальника незалежно від працездатності і віку), які не працюють, тому що доглядають за дитиною (до досягнення нею 8 років) такої особи;

чоловік/дружина, батьки особи, яка зникла безвісти, якщо внаслідок цього вони втратили джерело засобів для існування.

Пенсія в разі втрати годувальника буде виплачуватися до того часу, поки людина знаходиться в такому статусі. Виплати не залежатимуть від страхового стажу особи, яка зникла безвісти.

Для отримання пенсії в разі втрати годувальника членам сім'ї особи, яка зникла безвісти, необхідно звернутися до Пенсійного фонду онлайн чи особисто.