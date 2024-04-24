"Наратив про націю ухилянтів": нардепка "рознесла" заборону на консульські послуги для чоловіків

Нардепка нагадала, що в законі про мобілізацію не передбачено заходів щодо припинення всіх консульських дій.

Рішення МЗС щодо припинення надання консульських послуг українцям є "зухвалим та безпідставним".

Про це заявила нардепка від "Євросолідарності" Ірина Фріз.

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На її думку, це рішення "продовжує насаджувати наратив про українців – як про націю ухилянтів".

"Питання – кому це вигідно взагалі не стоїть. А от щодо виконавців, то до них не лише є питання щодо мети вчинення протиправних дій, а й їхньої профпридатності в цілому", – пише Фріз.

Нардепка підтримала пропозицію своєї колеги Соломії Бобровської щодо негайного виклику першого заступника голови МЗС Андрія Сибіги на засідання Комітету національної безпеки і оборони для розгляду ситуації, яка сталась внаслідок його дій в консульствах України.

"Вважаю звернення моїх колег Ірини Геращенко та Марії Іонової до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо терміново відкликання листа МЗС України про зупинку надання консульских послуг таким, яке негайно має розглянути уряд", – зазначила Фріз.

Окрім цього, нардепка нагадала, що в законі про мобілізацію не передбачено заходів щодо припинення всіх консульських дій.

"Так, дійсно є обмеження, але вони стосуватимуться виключно осіб, які не оновили свої персональні данні через ТЦК, ЦНАП чи електронний кабінет впродовж 60 днів з дня набуття чинності. Тому, на мою особисту думку, дії керівництва Міністерства закордонних справ можна розцінювати як перевищення службових повноважень і цими діями точно мають зацікавитись правоохоронні органи", – підсумувала вона.

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