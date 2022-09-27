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Наративи Кремля щодо усунення помилок щодо мобілізації вже не діють на росіян - Інститут вивчення війни

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Наративи Кремля щодо усунення помилок щодо мобілізації вже не діють на росіян - Інститут вивчення війни

Фото: Associated Press

Кремль намагається вивести із реальності серйозні проблеми під час проведення своєї "часткової мобілізації".

Тим не менш, його наративи вже не заспокоюють росіян, які чітко бачать помилки.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

 Кремль перекладає провину за те, що російський уряд не дотримується заявлених ним критеріїв мобілізації, на неспроможні бюрократичні інститути, відповідальні за мобілізацію. Влада применшує масові порушення закону про мобілізацію як окремі помилки на місцях, стверджуючи, що виправляє ці помилки у міру того, як громадяни звертають на них увагу.

"Однак порушення явно надто поширені, щоб бути просто результатом індивідуальних помилок, і громадяни Росії їх дуже добре бачать. На відміну від невдач Росії в Україні, які Кремль зміг мінімізувати чи відхилити, тому що його громадяни не можуть їх бачити безпосередньо, порушення указу про мобілізацію є очевидними для багатьох росіян. Інформація про ці порушення навіть не вимагає доступу до засобів масової інформації або соціальних мереж, тому що вони відбуваються в багатьох місцях, і сім'ї мобілізованих можуть передавати свої страждання з вуст в уста", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни для мобілізованих з ОРДЛО дійсно знімали зі зберігання застарілі гвинтівки Мосіна.

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