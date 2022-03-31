Серед цих 24 осіб - міські та селищні голови, їхні заступники та інші представники державних установ.

Наразі у полоні окупантів перебувають щонайменше 24 посадовці.

Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій та Офісу президента, пише УНІАН.

Зокрема, серед цих 24 осіб - міські та селищні голови, їхні заступники та інші представники державних установ.

Крім того, 26 березня у Харківській області російські окупанти затримали міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова - вони пішли на співпрацю з окупантами.

"Ще про двох осіб уточнюється інформація. Тобто 24, однак, можливо, й 26”, - йдеться у наданих даних.

Як повідомлялось, на Херсонщині викрали голів Берислава та Голої Пристані.

Читайте також: