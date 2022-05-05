Наразі весь масив ворожої техніки йде до Ізюму - ситуація на Харківщині станом на 5 травня

Наразі весь масив ворожої техніки йде до Ізюму - ситуація на Харківщині станом на 5 травня

Незважаючи на те, що Збройні Сили України відтіснили ворога від Харкова на північному напрямку, ворог і далі тероризує мирне населення.

Удари, які завдає ворог, не є прицільними, окупант вражає житлові масиви, тим самим завдаючи шкоди саме цивільним.

Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Може "прилетіти" в будь-який район, до будь-якого подвір’я, на будь-який дитячий майданчик. Тому перебувати на вулицях без нагальної потреби є вкрай небезпечно. Ворог продовжує обстріл із РСЗВ та артилерії. Протягом доби постраждали П’ятихатки, селище Жуковського, Салтівка, Північна Салтівка. Вже зранку були обстріли Північної Салтівки. Постраждалих немає", - розповів голова ОВА.

Він додав, що найгарячішою точкою Харківської області залишається Ізюмський напрямок. Там ворог постійно намагається атакувати позиції ЗСУ зокрема, під містом Барвінкове, але несе значних втрат.

Також ворог намагався атакувати позиції ЗСУ по Вовчанському напрямку , але зазнав поразки.

"Ми чітко розуміємо, якими силами володіє ворог і як він пересувається. Наразі весь масив ворожої техніки йде через Вовчанський та Куп’янський напрямок саме до Ізюму, щоб збільшити свою присутність на Луганській та Донецькій територіях. Однак ми готові до розвитку будь-яких подій на всіх цих напрямках", - сказав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що у Харкові СБУ затримала місцевого майора поліції, який співпрацював з російськими окупантами. Колаборант здавав загарбникам позиції ЗСУ та фотографував приміщення місцевих органів влади та правоохоронних органів.

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