Нардеп Деркач входив до агентурної мережі російської розвідки, яка готувала захоплення України - СБУ

Деркач був завербований 2016 року, з ним особисто працювало вище керівництво ГРУ РФ, - кажуть в СБУ.

СБУ викрила агентурну мережу Головного розвідувального управдіння РФ (ГРУ РФ), котра мала допомагати ворогові в захопленні України. До цієї мережі входив народний депутат України Андрій Деркач.

Про це сьогодні, 24 червня, повідомила пресслужба СБУ.

У спецслужбі кажуть, що до складу агентурної мережі, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач, який, за даними слідства, курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.



"Оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно СБУ нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Власне, він, як негласний співробітникоГУ ГШ рф із позивним "Ветеран", був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами рф і Деркачем", - йдеться у повідомленні.



У СБУ зазначають, що Колєсніков зізнався, що Деркач був завербований 2016 року. З його слів, з ним особисто працювало вище керівництво ГРУ РФ – начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв.



За інформацією СБУ, Деркач отримував кошти від ГУ ГШ РФ для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів управління російської розвідки виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців, значна частина цих грошей осіла в кишенях Деркача.



Сам Колєсніков після затримання пішов на угоду зі звинуваченням і дав багато цікавих свідчень, зазначають в спецслужбі. У травні суд вже оголосив йому вирок за державну зраду. Так, він розповів деталі діяльності мережі та відведену їй роль у підготовці до повномасштабної війни.



"Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ЧОПи ("частные охранные предприятия") повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами і таким чином забезпечувати мирний вхід до міст", – цитують слова Колєснікова в СБУ.



Також Колєсніков розповів, що ГРУ під час захоплення столиці планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території Білорусі. Звідти – швидко просунутися до Києва, захопити урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду. Однак ці плани повністю зруйнували українські захисники.



Слідство у справі триває, аби притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до розгалуженої агентурної мережі.

Зазначимо, Андрій Деркач – позафракційний народний депутат Верховної Ради IX скликання.

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