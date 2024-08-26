Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка" – журналіст

Колишній член "Слуги народу", а нині позафракційний народний депутат Артем Дмитрук 24 серпня незаконно пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", розташований у Штефан-Водському районі. Він одразу звернувся до поліції, де попросив про захист і нібито отримав тимчасовий притулок. Проте цього ж дня вилетів із Кишинева до Рима.

Про це повідомив журналіст "УП" Михайло Ткач.

Попри те, що правоохоронці Молдови отримали запит від українських колег на арешт Дмитрука, вони цього не зробили, оскількина той момент для затримання не було законних підстав, наприклад, рішення суду чи оголошеної підозри про скоєння злочину. Отож, парламентарю вдалося покинути країну.

Депутат Артем Дмитрук у віп-терміналі аеропорту "Кишинів" / Фото: Українська правда

Примітно, що рейс Кишинів-Рим авіакомпанії FlyOne затримувався, що посилило нервозність Дмитрука, про що свідчать дані з відеокамер спостереження. Він пройшов паспортний контроль о 17:30, але вилетів до Італії лише о 20:00.

Інформація з молдовської прикордонної бази від джерел УП в правоохоронних органах Молдови / Фото: Українська правда

Наступного дня, 25 серпня, українська сторона офіційно оголосила Дмитруку про підозру, що надало молдавським правоохоронцям підстави для його затримання у разі повернення до Молдови.

Наразі місцезнаходження Дмитрука залишається невідомим. За однією версією, він з Рима вирушив до Лондона, за іншою – до Стамбула.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу про незаконний перетин кордону Артемом Дмитруком. Напередодні Офіс генпрокурора оголосив йому підозру через напад на військового та поліцейського. Правоохоронці провели обшуки в людей, які могли допомогти депутату втекти з України.

Нагадаємо, одіозний нардеп Артем Дмитрук, який наїхав на ЗСУ, що проводять операцію на Курщині, заявив, що йому погрожують та готують замах на життя.

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