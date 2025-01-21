Бусифікація: нардеп Федієнко заперечує підготовку нового закону про відповідальність ТЦК

За його словами, жодних законодавчих ініціатив із цього приводу не розробляють.

Народний депутат Олександр Федієнко спростував інформацію про те, що у Верховній Раді розробляється новий законопроєкт щодо відповідальності співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) за порушення мобілізаційного порядку.

Про це повідомляє нардеп у своєму Telegram-каналі.

Раніше інший народний депутат, Максим Бужанський, заявив, що до законопроєкту планують внести положення про заборону носіння балаклав співробітниками ТЦК та застосування сили до громадян.

Федієнко, у свою чергу, категорично заперечує цю інформацію. За його словами, жодних законодавчих ініціатив із цього приводу не розробляють.

“Ще раз, вчора було проведено спільне засідання двох комітетів, правоохоронного та національної безпеки. На них обговорили проблемні питання, балаклави, бусифікація, робота працівників поліції, відео фіксація, повістки (поштова розсилка). ВСЕ! Жодних законодавчих пропозицій не було та й не може бути. Бо все це вже врегульовано в діючому законодавстві”, — зазначив Федієнко.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада працює над законопроєктом, який передбачатиме відповідальність для співробітників ТЦК за спроби мобілізації осіб, які мають бронювання або не підлягають мобілізації. Аналогічна відповідальність стосуватиметься і працівників військово-лікарських комісій (ВЛК) за визначення хворих людей як здорових.