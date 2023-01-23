Нардеп Халімон купив елітний особняк у центрі Києва у розпал війни: все, що відомо про скандал

У "Слузі народу" обурені інцидентом і закликають правоохоронців розпочати розслідування.
Депутат партії "Слуга народу" від Чернігівщини, заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Павло Халімон, влітку цього року, у розпал повномасштабної війни з РФ, купив у центрі Києва елітний особняк.
Про це йдеться у розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача.
Маєток розташований на Печерських пагорбах. Це місце вже давно облюбували українські можновладці та зірки шоу-бізнесу. За інформацією видання, раніше там жили Микола Азаров, Володимир Литвин. Навіть скандальний настоятель монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі владика Павло має тут будинок.
Михайло Ткач стверджує, що влітку 2022 року тут купив будинок 39-річний "слуга народу" Павло Халімон.
Кому належить маєток
За інформацією журналіста, офіційно маєток зареєстрований на Анастасію Миколаївну Котеленець. Про неї видання дізналося, що дівчина працювала в компанії з продажу спідньої білизни, а у грудні 2021 року захистила дисертацію в Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП) на здобуття наукового ступеня "доктор філософії". Також у 2021 році жінка придбала 45 земельних ділянок на Чернігівщині загальною площею близько 80 гектарів.
Журналісти тричі приїжджали під будинок і тричі помічали там нардепа Халімона.
Також під час треього візиту журналісти побачили там молоду жінку, схожу на Анастасію Котеленець, з маленькою дитиною. Ткач припускає, що Котеленець може бути співмешканкою Халімона.
Вартість маєтку
Згідно з договором купівлі-продажу маєтку на Печерських пагорбах у столиці, який є у розпорядженні видання, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, із яких вартість будинку становила 6,5 мільйона гривень, а ділянки – 3,8 мільйона гривень.
Водночас в Інтернеті будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують близько 50–60 мільйонів гривень.
Колишній власник
Як виявилося, нардеп купив елітний маєток у митрополита ПЦУ Олександра Драбинка. Сам Драбинко підтвердив, що будинок дійсно належав йому, а кому продав – нібито не цікавився.
"Так, будинок дійсно продано. Продажем займався мій брат через ріелтора. Кому вони продали, я не цікавився, я ним не користувався від 2013 року, і продати довелося дійсно за значно заниженою ціною, оскільки те, що просили за нього, ніхто не давав з багатьох причин. Там навколо забудова, а те, що можна було просити 10 років тому, ніхто не давав.
Отримана ціна є комерційною таємницею. А продав занадто дешево, оскільки категорично потрібні були гроші, тим паче розпочалась війна. Будинок втратив свою цінність, і навіть говорили, що взяли б його під знесення заради землі. Прийшов у запущення за роки, оскільки ніхто в ньому не жив, і до того ж в ньому була пожежа. Фактично для проживання його необхідно переробляти було повністю", – зазначив ієрарх у коментарі виданню.
Реакція "Слуги народу"
Голова "Слуги Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що нардеп Халімон буде звільнений із посади заступника голови фракції.
"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції", – зазначив Арахамія.
Також він закликав правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям.
"Якщо було порушено закон – значить за це потрібно понести покарання", – резюмував голова фракції "Слуга Народу".
Халімон та Котеленець не прокоментували цю інформацію.
Нагадаємо, першого заступника міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського затримали через розкрадання бюджетних коштів. Він отримав хабар у розмірі 400 тисяч доларів США.
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