Нардеп Халімон купив елітний особняк у центрі Києва у розпал війни: все, що відомо про скандал

Депутат партії "Слуга народу" від Чернігівщини, заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Павло Халімон, влітку цього року, у розпал повномасштабної війни з РФ, купив у центрі Києва елітний особняк.

Про це йдеться у розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача.

Маєток розташований на Печерських пагорбах. Це місце вже давно облюбували українські можновладці та зірки шоу-бізнесу. За інформацією видання, раніше там жили Микола Азаров, Володимир Литвин. Навіть скандальний настоятель монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі владика Павло має тут будинок.

Михайло Ткач стверджує, що влітку 2022 року тут купив будинок 39-річний "слуга народу" Павло Халімон.

Кому належить маєток

За інформацією журналіста, офіційно маєток зареєстрований на Анастасію Миколаївну Котеленець. Про неї видання дізналося, що дівчина працювала в компанії з продажу спідньої білизни, а у грудні 2021 року захистила дисертацію в Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП) на здобуття наукового ступеня "доктор філософії". Також у 2021 році жінка придбала 45 земельних ділянок на Чернігівщині загальною площею близько 80 гектарів.

Журналісти тричі приїжджали під будинок і тричі помічали там нардепа Халімона.

Також під час треього візиту журналісти побачили там молоду жінку, схожу на Анастасію Котеленець, з маленькою дитиною. Ткач припускає, що Котеленець може бути співмешканкою Халімона.

Вартість маєтку

Згідно з договором купівлі-продажу маєтку на Печерських пагорбах у столиці, який є у розпорядженні видання, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, із яких вартість будинку становила 6,5 мільйона гривень, а ділянки – 3,8 мільйона гривень.

Водночас в Інтернеті будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують близько 50–60 мільйонів гривень.

Колишній власник