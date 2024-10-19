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Нардеп Костенко зробив нову заяву про зниження мобілізаційного віку

Нардеп Костенко зробив нову заяву про зниження мобілізаційного віку

Народний депутат Роман Костенко / Фото: Facebook-сторінка Костенка

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація.

Якщо українець може стати депутатом від 21 року, то і стати солдатом від 20 років він точно може.

Відповідну заяву зробив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, нардеп Роман Костенко.

"Хлопці, у нас війна за незалежність. Ми даємо зброю, а ви кажете, що у нас проблеми з мобілізацією. Чому у всіх країнах призивають зі 17-ти, а у нас з 25-років", - висловився нардеп.

Він наголосив, що "ми всі люди цієї країни і повинні її захищати"

"Хто визначив, що ціна чийогось життя дорожче?.Українець точно з 20 років здатен стати солдатом, якщо в Конституції є, що він може в 21 рік бути депутатом", — додав нардеп.

Водночас днями у ВР зазначили, що мобілізації від 18 років в Україні не буде.

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