Нардеп Кучеренко вимагає у голови "Укрнафти" пояснень щодо сумнівного менеджменту "Укрнафтобуріння"

Народний депутат, перший заступник голови Комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко направив звернення голові "Укрнафти" Сергію Корецькому щодо діяльності дочірньої компанії "Укрнафтобуріння" (УНБ), зокрема, дій її топ-менеджменту. Ця компанія була передана в управління "Укрнафтою" рішенням АРМА.

Про це він написав у своєму Facebook. За словами нардепа, УНБ лише за півроку після націоналізації позбавили дозволу на видобуток газу та нафти на Сахалінському родовищі, що має ознаки рейдерського захоплення.

Кучеренко зазначає, що при цьому керівництво "Укрнафтобуріння" продовжує отримувати мільйонні гонорари "за свою бездіяльність", допоки держава зазнає багатомільярдних збитків.

"Мені не хочеться вірити, що пан Корецький самостійно міг призначити таку "нульову команду" і управління таким надважливим об'єктом! Мені не хочеться вірити в те, що він розуміє до кінця яку відповідальність в результаті він узяв на себе і яка була кінцева мета авторів цього сценарію, сліди до яких, як завжди, ведуть у будівлю на Банковій”, – написав Кучеренко.

У зв'язку з цим нардеп каже, що у своєму зверненні вирішив поставити кілька питань голові "Укрнафти", а саме:

Який розмір зарплати голови УНБ Олега Мальчика та інших членів правління?

Чи знижувалися зарплати Хлопчика та інших членів правління після припинення видобутку з грудня 2023 року, а якщо ні, то чому?

Чи заброньовані Мальчик та інші члени правління компанії від мобілізації, а якщо так, то на якій підставі та відповідно до якого наказу органу держвлади?

Чи був Мальчик на судовому засіданні 28 листопада 2023 року, коли було прийнято рішення щодо спецдозволу, після якого було зупинено видобуток компанією "Укрнафтобуріння" на Сахалінському родовищі?

Чи давала "Укрнафта" оцінку щодо незалежності забезпечення УНБ юридичним супроводом у цій справі та чи було видано дозволи на його ведення?

Чи правдивою є інформація про те, що Мальчик 28 листопада перебував у відрядженні за кордоном і якщо так, то з якою метою і чи був узгоджений кошторис з АРМА?

Чи був Корецький поінформований про те, що зазначене відрядження Мальчика було здійснено з особистою метою, а якщо так, то яких заходів було вжито через ознаки нецільового використання робочого часу та грошей підприємства?

Яка позиція "Укрнафти" щодо заяви "Укрнафтобуріння" щодо перегляду постанови Шостого апеляційного адміністративного суду (провадження 2а-7778/09/2670) та яка позиція компанії щодо ознак "затягування" розгляду справи?

Кучеренко також пообіцяв повідомити про відповідь "Укрнафти".

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