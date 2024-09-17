Нардеп Кучеренко закликає уряд не допустити банкрутства стратегічного НПЗ "Укртатнафти"

Стратегічний Кременчуцький НПЗ Укртатнафти може бути оголошена банкрутом через дії Сергія Корецького, який одночасно очолює як "Укрнафту", так і "Укртатнафту".

Про це у своєму дописі у "Фейсбук" попереджає народний депутат Олексій Кучеренко.

Він наголошує, що Корецький використовує своє подвійне призначення, щоб маніпулювати фінансовими потоками між двома державними компаніями. Як повідомляє нардеп, ці дії можуть призвести до серйозних наслідків для "Укртатнафти" та її подальшого функціонування.

"Разом з помічниками ми проаналізували взаємовідносини між "Укрнафтою" та "Укртатнафтою", і виявили, що фактично з однієї компанії висмоктуються гроші на користь іншої, що під керівництвом Корецького доводить першу до банкрутства", — зазначає Кучеренко. За його словами, доходи "Укрнафти" за перше півріччя 2024 року значно зросли, але це збільшення стало можливим лише через операції з нафтопродуктами, які були штучно занижені в обліку.

Нардеп також звертає увагу на те, що фінансові звіти "Укртатнафти" не відображають реальної ситуації. Кучеренко наголошує на критичній нестачі нафти, яку компанія мала на зберіганні. Як зазначає депутат, ця нафта була перероблена на нафтопродукти, тому що під час ракетних атак росіян не можна було тримати нафту у величезних резервуарах місткістю 50 тисяч тон. Для цього попередній менеджмент виробив з цієї нафти максимально можливу кількість нафтопродуктів і розмістив їх в маленьких резервуарах для продукції на території усього підприємства, що в десятки разів зменшувало ризик їх втрати.

Але коли керівник Укрнафти Корецький очолив ще й Укртатнафту, і прийшов на Кременчуцький НПЗ, він зафіксував відсутність нафти і звернувся в правоохоронні органи з заявами про крадіжку. Найсмішніше те, що готові нафтопродукти, які звалилися на нього з неба, він бере на баланс, реалізовує за ринковими цінами і позиціонує себе як найуспішнішого менеджера.

"Йдемо далі, в 1 півріччі 2023, Корецький в Укртатнафті бере на облік ці виявлені надлишки нафтопродуктів за нульовою собівартістю, бо документи на них відсутні і продає сам собі за копійки в Укрнафту, яку теж очолює. Отримані за безцінь нафтопродукти, Укрнафта продає в ринок і міністерству оборони за ринковими цінами і отримує фантастичний прибуток, який розганяється по всім ЗМІ у якості досягнень новопризначеного державного менеджера", - пояснює Кучеренко.

Народний депутат також наголошує на тому, що судові суперечки між двома державними компаніями, які очолює Корецький, який по суті, судиться сам з собою, можуть мати руйнівні наслідки для "Укртатнафти".

"Хотів би нагадати пану Корецькому, який очолює окрім Укрнафти ще й Укртатнафту, що в нього лишилося лише 2 дні, які виділив своєю ухвалою Верховний суд, на сплату 1,5 мільйони гривень судового збору. У разі несплати збору, Верховний Суд закриє провадження і очолюваний ним Кременчуцький НПЗ має повернути Укрнафті або 183 тисячі тон нафти, якої вже не існує, бо її перероблено, а нафтопродукти вже реалізовано Укрнафтою, або 6,4 мільярди гривень в грошовій формі, яких у Кременчуцького НПЗ немає і не буде, бо саме завдяки менеджерському таланту Корецького увесь центр прибутку переміщено до Укрнафти", - зазначив Кучеренко.

"Логічним завершенням судового рішення стане банкрутство стратегічного НПЗ держави" - підсумовує нардеп і закликає владу втрутитися у ситуацію, щоб запобігти фінансовій катастрофі для "Укртатнафти", оскільки її діяльність є критично важливою для забезпечення країни паливом у воєнний час.