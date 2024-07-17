Нардеп Кучеренко запросив голову АРМА пояснити мільярдні втрати від управління Укрнафтобурінням у Комітеті ПЕК

Нардеп наголосив, що майже 3 мільярди недоотриманих держбюджетом від працюючого підприємства податків навряд чи можна вважати "перемогою" АРМА.

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань ЖКГ, народний депутат Олексій Кучеренко вважає необхідним обговорити на засіданні Комітету мільярдні втрати, які несе держава, після передачу агентством АРМА в управління одного з найуспішніших раніше видобувних підприємств "Укрнафтобуріння".

Про це нардеп написав у своїй сторінці у Facebook 17 липня.

"Читаю чергову порцію масованого піару від керівниці АРМА Олени Думи про якісь колосальні "здобутки" в управлінні "націоналізованою" газовидобувною компанією "Укрнафтобуріння". Читаю аргументацію колишнього керівника УНБ про мільярдні збитки державного бюджету як реальний наслідок цих "здобутків". Якось аргументи виробничника мені здаються набагато обгрунтованішими, ніж піар-риторика чергової "гіперуспішної" управлінки від команди "нових облич", – написав Кучеренко.

Він наголосив, що майже 3 мільярди недоотриманих держбюджетом від працюючого підприємства податків навряд чи можна вважати "перемогою" АРМА.

"А підсумковий відʼємний результат від "управління" УНБ більше 1,8 мільярда гривень спонукає до очевидного питання – скільки на цю суму можна було закупити дронів і амуніції для ЗСУ? Можливо я помиляюсь?! Можливо у пані Олени Думи є якісь контраргументи", – запитує перший заступник голови комітету ЖКГ.

Наразі він звернувся до голови Комітет ВРУ з питань енергетики та ЖКП з пропозицією обговорити ситуацію на засіданні комітету.

"Стадіон так стадіон!", – резюмував нардеп.

Нагадаємо, днями Олексій Кучеренко поставив керівництву АРМА низку незручних питань, які стосуються, зокрема, ситуації з втратою буквально через кілька місяців після призначення нового менеджменту "Укрнафтобуріння" ліцензії на розробку Сахалінського родовища після позову Держгеонадр. Кучеренко наголошує, що без чіткої публічної відповіді на ці питання, подібна піар-метушня і гасла від АРМА протягом останніх 7 місяців лише підтверджуватимуть викладений у їх висновках принцип роботи "результатом управління є здійснення управління".

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