Укрaїнa
1637
1 хв

Нардеп Куницький не повернувся до України і задекларував житло в Канаді — що відомо

Народний депутат Олександр Куницький, який залишив Україну 2024 року, задекларував квартиру в Канаді площею 43 кв. м.

Віра Хмельницька
Декларація нардепа Куницького підтвердила наявність квартири в Канаді та відсутність зарплати у Верховній Раді протягом останнього року / © із соцмереж

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький, який залишив Україну 2024 року та досі не повернувся, вказав у своїй декларації житло за кордоном.

Про це свідчать дані декларації, проаналізовані рухом «Чесно».

Парламентар користується квартирою в Канаді площею 43 квадратні метри. Зазначається, що з 1 жовтня 2024 року він проживає там безоплатно. Власницею житла є іноземна громадянка Йона Тьян.

Водночас у декларації за 2024 рік інформація про це помешкання відсутня, на що звернули увагу аналітики.

За відкритими даними, Куницький понад рік не бере участі у засіданнях Верховної Ради. Попри це, він зберігає мандат і входить до складу парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Також у декларації зазначено, що протягом останнього року депутат не отримував заробітну плату у Верховній Раді.

Що відомо про Куницького

Раніше ім’я Олександра Куницького неодноразово фігурувало в резонансних справах в Україні. Зокрема, повідомлялося про конфлікти з його участю у Києві в період 2023-2024 років. Так, разом із Артемом Дмитруком Куницький побив хлопця. Постраждалий стверджував, що вони звинуватили його в шахрайстві та вимагали гроші.

Нардеп залишив Україну у вересні 2024 року і відтоді не повертався. Спершу повідомлялося, що він виїхав за кордон, а саме, до США.

