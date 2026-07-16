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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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697
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Нардеп Микита Потураєв оголосив про складання депутатського мандату

Потураєв не пояснив свого рішення, але, за інформацією деяких народних обранців, це пов’язане з незгодою щодо кадрових змін в уряді.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Нардеп Микита Потураєв

Нардеп Микита Потураєв / © УНІАН

Нардеп з фракції «Слуга народу» Микита Потураєв у четвер, 16 липня, оголосив про складання повноважень депутата.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, складання мандату пов’язане із незгодою щодо кадрових змін.

«Народний депутат Потураєв Микита складає мандат депутата невідкладно. Наскільки зрозуміло, це у звʼязку з незгодою з кадровою політикою коаліції», — написав він.

Потураєв не пояснив свого рішення, лише попросив голову Верховної Ради Стефанчука розглянути його заяву невідкладно.

«Я подав на ваше ім’я (голови ВР — ред,) заяву про складання з себе повноважень нардепа. Я просив би це розглянути невідкладно», — заявив він.

Масштабне перевантаження уряду і відставка Федорова — останні новини

Нагадаємо, 12 липня президент України Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни в уряді. Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив ймовірний список майбутнього складу Кабінету міністрів України.

Тим часом відставка Михайла Федорова із посади міністра оборони викликала хвилю обурення у суспільстві. 16 липня на протести на підтримку Федорова вийшли тисячі людей у різних містах України. До протестів долучаються ветерани, громадські активісти та публічні люди.

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Дата публікації
Кількість переглядів
697
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