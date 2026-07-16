Нардеп Микита Потураєв оголосив про складання депутатського мандату

Нардеп Микита Потураєв / © УНІАН

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Нардеп з фракції «Слуга народу» Микита Потураєв у четвер, 16 липня, оголосив про складання повноважень депутата.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, складання мандату пов’язане із незгодою щодо кадрових змін.

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«Народний депутат Потураєв Микита складає мандат депутата невідкладно. Наскільки зрозуміло, це у звʼязку з незгодою з кадровою політикою коаліції», — написав він.

Потураєв не пояснив свого рішення, лише попросив голову Верховної Ради Стефанчука розглянути його заяву невідкладно.

«Я подав на ваше ім’я (голови ВР — ред,) заяву про складання з себе повноважень нардепа. Я просив би це розглянути невідкладно», — заявив він.

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Тим часом відставка Михайла Федорова із посади міністра оборони викликала хвилю обурення у суспільстві. 16 липня на протести на підтримку Федорова вийшли тисячі людей у різних містах України. До протестів долучаються ветерани, громадські активісти та публічні люди.

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