Нардеп натякнув на виробництво українських далекобійних ракет: "Ми над цим працюємо"

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський натякнув, що в Україні також працюють над виготовленням власних далекобійних ракет, адже постачати такі види озброєння партнери поки відмовляються.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми над цим працюємо. Мені подобається цей відомий діалог, коли до Ізраїлю приїжджали і запитували, чи є в них ядерна зброя: "Ні, в нас її немає, але якщо буде потрібно - ми її застосуємо". Так-от: у нас немає далекобійних ракет, але якщо виникне потреба, ми застосуємо такі ракети власного виробництва по території Російської Федерації", - сказав Веніславський.

Нардеп також прокоментував нещодавнє рішення США передати для України боєприпаси GLSDB до HIMARS дальністю до 150 кілометрів. За його словами, побоювання західних партнерів перед ескалацією війни є марними, адже РФ сама вже порушила всі "червоні лінії".

"Досі ведуться постійні дискусії, що більш далекобійні засоби ураження, на думку деяких наших західних партнерів, можуть спричинити подальшу ескалацію. Хоча мені складно уявити, про яку подальшу ескалацію йдеться. Вже перейдені всі можливі рівні ескалації, які Путін міг собі дозволити, зокрема і застосування ракет по цивільних інфраструктурних об'єктах. Проте така обережність зберігається, на превеликий жаль", - сказав Веніславський.

Нардеп додав, що світ був не готовим до такої війни і навіть не накопичував такої кількості боєприпасів, яка зараз використовується.

"Це найбільш масове застосування різних засобів ураження ще з часів Другої світової війни – такого ще не було за останні 80 років. Витрачання боєприпасів дуже інтенсивне, а виробничі потужності не встигають за цими темпами", - зауважив нардеп.

Нагадаємо, раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має повне право знищувати на території Росії об'єкти, які є загрозою для національної безпеки держави. За його словами, йдеться про застосування зброї українського виробництва.

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