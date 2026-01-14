- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 1 хв
Нардеп назвав скандальні відео з "бусифікацією" продуктом ШІ
Венісласький певен, що негатив про ТЦК здебільшого згенеровано штучним інтелектом.
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Федір Веніславський заявив, що більшість негативних відео про діяльність ТЦК у медіа та соцмережаї нібито створено за допомогою штучного інтелекту.
Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді.
«Як сьогодні можна подивитися в засобах масової інформації, переважна кількість критичних зауважень про діяльність ТЦК та СП — це продукт діяльності штучного інтелекту. Ми маємо також бути цьому свідомі, але удосконалювати і забезпечувати справедливість мобілізації — це пріоритет номер один», — сказав Веніславський.
Раніше повідомлялося, що на Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ до 15-річної.
Також ми писали, що Тернопільський ОТЦК почав службове розслідування після появи відео, де військовий ТЦК погрожує мобілізованому.