Нардеп Ніколаєнко підтвердив, що збив на смерть 18-річну дівчину: як він це прокоментував

Стало відомо, хто з нардепів насмерть збив 18-річну дівчину на Житомирщині.

Народний депутат України від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко підтвердив, що під колесами його автомобіля сьогодні, 3 листопада, загинула 18-річна дівчина.

Про це він написав у своєму Facebook.

"На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися з водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина", – написав він.

Ніколаєнко пообіцяв усіляко сприяти слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройти всі необхідні експертизи.

"Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося. Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Справжній розпач – це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним. Не знаю, що ще сказати…" – написав нардеп.

Фото: Головне управління Національної поліції в Житомирській області

Фото: Головне управління Національної поліції в Житомирській області

Нагадаємо, на трасі Київ – Чоп на Житомирщині 3 листопада народний депутат на смерть збив 18-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці. Що стало причиною ДТП – наразі невідомо.

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